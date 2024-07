Fest­wäh­rung ermög­licht güns­ti­gen Besuch des Annafestes!

Herz­klop­fen in Forch­heim: Vom 26. Juli bis zum 05. August 2024 pil­gern die Men­schen die­ser Stadt auf die Kel­ler zum Anna­fest um auf dem gefühlt schöns­ten Volks­fest Deutsch­lands eine gute, gesel­li­ge Zeit zu ver­brin­gen! Das Anna­fest hat sei­ne eige­ne Fest­wäh­rung: den Anna­fest­Ta­ler. Ver­kaufs­start ist Mon­tag, der 15. Juli 2024 um 14 Uhr!

Seit 2008 hat der Anna­fest­Ta­ler einen sta­bi­len Wech­sel­kurs! Er ermög­licht einen um 25 Pro­zent güns­ti­ge­ren Anna­fest-Besuch. Die Taler kön­nen wäh­rend des Anna­fes­tes bei allen Annafest-Schausteller*innen und Kel­lern wäh­rend des Anna­fes­tes als Zah­lungs­mit­tel ein­ge­löst wer­den. Jeder Taler hat einen Wert von 2 Euro. Der Ver­kauf erfolgt in Päck­chen zu je 5 Talern für 7,50 Euro. Der Gegen­wert der Taler beträgt aber 10 Euro. Die feh­len­den 2,50 Euro wer­den von der Spar­kas­se Forch­heim, der Stadt Forch­heim und den Wirt*innen und Schausteller*innen des Anna­fes­tes sub­ven­tio­niert. Die Spar­kas­se Forch­heim über­nimmt zudem Ver­trieb, Ver­pa­ckung und Abrechnung.

Maxi­mal kön­nen zwei Päck­chen pro Per­son erwor­ben wer­den. Das geht für alle Inter­es­sier­ten in der Tou­rist­infor­ma­ti­on der Stadt Forch­heim in der Kapel­len­stra­ße 16, Forch­heim. Kund*innen der Spar­kas­se erhal­ten den Taler exklu­siv in fol­gen­den Geschäfts­stel­len der Spar­kas­se Forchheim:

Forch­heim-Haupt­stel­le

Forch­heim-Kers­bach

Forch­heim-Nord

Forch­heim-West

Eber­mann­stadt

Effeltrich

Eggols­heim

Göß­wein­stein

Grä­fen­berg

Herolds­bach

Kirch­eh­ren­bach

Neun­kir­chen am Brand Der Ver­kauf erfolgt hier nur an Kund*innen der Spar­kas­se Forch­heim. Damit es bei der Ver­tei­lung gerecht zugeht, wer­den pro Per­son maxi­mal 2 Päck­chen aus­ge­ge­ben. Auf der Home­page der Spar­kas­se unter www​.spar​kas​se​-forch​heim​.de/​a​n​n​a​f​e​s​t​t​a​ler kann tages­ak­tu­ell ein­ge­se­hen wer­den, in wel­cher Spar­kas­sen-Geschäfts­stel­le noch Anna­fest­Ta­ler erhält­lich sind. Der Ver­kauf erfolgt, solan­ge der Vor­rat reicht.

Die Spar­kas­se Forch­heim, die Stadt Forch­heim und alle Wirt*innen und Schausteller*innen freu­en sich auf ein gelun­ge­nes und gesel­li­ges Anna­fest und wün­schen allen Festbesucher*innen ein tol­les Annafest.