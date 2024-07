Was ist los an der Uni­ver­si­tät Bamberg?

TaC-Markt­tag

18. Juli 2024, 9–12 Uhr

Event­space von Lagarde1 (Zen­trum für Digi­ta­li­sie­rung und Grün­dung), Nathan‑R.-Preston-Straße 1, 96052 Bamberg

Im Rah­men der Lehr­ver­an­stal­tung „Schü­le­rin­nen und Schü­ler wer­den zu Chan­ge­ma­kern“ der Uni­ver­si­tät Bam­berg haben die teil­neh­men­den Lehr­amts­stu­die­ren­den mit Schü­le­rin­nen und Schü­lern an unter­schied­li­chen Schu­len der Bil­dungs­re­gi­on Bam­berg sozi­al­un­ter­neh­me­ri­sche Lösun­gen für ein gesell­schaft­li­ches Pro­blem gesucht und dazu Pro­duk­te und Dienst­leis­tun­gen ent­wi­ckelt. Die­se wer­den im Rah­men einer öffent­li­chen Abschluss­ver­an­stal­tung, bei einem Markt­tag, am Don­ners­tag, 18. Juli, prä­sen­tiert. Ein­ge­la­den sind alle Inter­es­sier­ten, ins­be­son­de­re Lehr­amts­stu­die­ren­de, Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Lehr­kräf­te, Eltern, Grün­de­rin­nen und Grün­der sowie inter­es­sier­te Bam­ber­ger Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​t​a​c​/​t​a​c​-​e​v​e​n​ts/

Abschieds­vor­le­sung Joa­chim Kügler

19. Juli 2024, 18 Uhr

Hör­saal U2/00.25, 96047 Bam­berg, An der Uni­ver­si­tät 2 (U2)

Prof. Dr. Joa­chim Küg­ler von der Uni­ver­si­tät Bam­berg hält am Frei­tag, 19. Juli 2024, sei­ne Abschieds­vor­le­sung. Er ist Inha­ber des Lehr­stuhls für Neu­tes­ta­ment­li­che Wis­sen­schaf­ten. Bei sei­ner Abschieds­vor­le­sung wird er zum The­ma „DIE MILCH DES VATERS – Inhalt und Funk­ti­on eines trans Got­tes­bil­des im Frü­hen Chris­ten­tum“ refe­rie­ren. Der Ein­tritt ist frei.

Stu­di­en­in­fo­stand an der Promenade

20. Juli 2024, ab 18 Uhr

Nörd­li­che Pro­me­na­de, 96047 Bamberg

Im Juli und August fin­det an der Nörd­li­chen Pro­me­na­de der „Som­mer an der Pro­me­na­de“, orga­ni­siert von der Stadt Bam­berg, statt. Der Park­platz unter den Bäu­men dient zwei Mona­te lang als Auf­ent­halts- und Akti­ons­flä­che. Geplant ist ein umfang- und abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm. Auch die Uni­ver­si­tät Bam­berg ist mit drei Aktio­nen dabei. Die ers­te winkt bereits am Sams­tag, 20. Juli, ab 18 Uhr. Abitu­ri­en­tin­nen und Abitu­ri­en­ten und wei­te­re Stu­di­en­in­ter­es­sier­te kön­nen sich an einem Info­stand über das Ange­bot an Bache­lor- und Lehr­amts­stu­di­en­gän­gen an der Uni­ver­si­tät Bam­berg infor­mie­ren. Die Zen­tra­le Stu­di­en­be­ra­tung ist vor Ort und hilft ger­ne bei Fra­gen rund um Stu­di­en­in­hal­te, Fächer­kom­bi­na­ti­ons­mög­lich­kei­ten und wei­te­re Detailfragen.