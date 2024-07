Die Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg setzt ein Zei­chen für eine nach­hal­ti­ge Zukunft und erwei­tert ihr Bil­dungs­an­ge­bot um das Bil­dungs­zer­ti­fi­kat „Nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung“: Ab dem Win­ter­se­mes­ter 2024/25 haben Stu­die­ren­de die Mög­lich­keit, das Zer­ti­fi­kat zu erwer­ben. Eine Ver­an­stal­tungs­rei­he ist auch für die an Nach­hal­tig­keits­the­men inter­es­sier­te Öffent­lich­keit zugäng­lich. Die Uni­ver­si­tät Bam­berg ist damit die ers­te Hoch­schu­le in Bay­ern, die ein fakul­täts­über­grei­fen­des Bil­dungs­zer­ti­fi­kat zur nach­hal­ti­gen Ent­wick­lung nach einem bay­ern­weit gemein­sam erar­bei­te­ten Stan­dard anbietet.

Nach­hal­tig­keit in allen Berei­chen der Uni­ver­si­tät verankern

„Das Zer­ti­fi­kat ‚Nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung‘ ist ein wei­te­rer Mei­len­stein auf unse­rem Weg zu einer nach­hal­ti­gen Uni­ver­si­tät. Es inte­griert sich naht­los in unse­re umfas­sen­den Bestre­bun­gen, Nach­hal­tig­keit nicht nur im Cam­pus­ma­nage­ment, son­dern auch in For­schung und Leh­re – also in allen Berei­chen der Uni­ver­si­tät – zu ver­an­kern“, erläu­tert Dr. Dag­mar Steu­er-Flie­ser, Kanz­le­rin und Nach­hal­tig­keits­be­auf­trag­te der Uni­ver­si­tät. „Dabei legen wir beson­de­ren Wert dar­auf, dass Nach­hal­tig­keit in allen Dimen­sio­nen – öko­lo­gisch, kul­tu­rell, sozi­al und öko­no­misch – Berück­sich­ti­gung findet.“

Bil­dungs­an­ge­bot für Studierende

Das Bil­dungs­an­ge­bot rich­tet sich an alle Stu­die­ren­den in Bachelor‑, kon­se­ku­ti­ven Mas­ter- oder Lehr­amts­stu­di­en­gän­gen an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, die sich für Auf­ga­ben der nach­hal­ti­gen Ent­wick­lung qua­li­fi­zie­ren wol­len. Um das Zer­ti­fi­kat zu erhal­ten, müs­sen Stu­die­ren­de ins­ge­samt min­des­tens 15 ECTS-Punk­te in Modu­len sam­meln, die laut Modul­hand­buch für das Zer­ti­fi­kat ange­rech­net wer­den kön­nen. Dabei sol­len drei Berei­che abge­deckt wer­den: Das Basis­mo­dul „Dis­kurs­werk­statt: Nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung inter­dis­zi­pli­när!“, ein Pro­jekt­mo­dul sowie ein Ver­tie­fungs­mo­dul. Alle Fakul­tä­ten bie­ten Lehr­ver­an­stal­tun­gen an – so kön­nen Stu­die­ren­de ent­spre­chend ihrer per­sön­li­chen Inter­es­sen Modu­le aus dem geis­tes- und kul­tur­wis­sen­schaft­li­chen Bereich, aus den Human­wis­sen­schaf­ten, aus der Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Ange­wand­ten Infor­ma­tik sowie aus den sozi­al- und wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Fächern wäh­len. Zudem steht auch ein Kurs „Grund­la­gen Nach­hal­tig­keit“ der TH Deg­gen­dorf im Rah­men der Vir­tu­el­len Hoch­schu­le Bay­ern (vhb) als exter­nes Ange­bot zur Ver­fü­gung. Künf­tig soll es über die vhb wei­te­re Kur­se geben, die für das Zer­ti­fi­kat ange­rech­net wer­den kön­nen. „Wir sind über­zeugt, dass wir durch die­ses Zer­ti­fi­kat unse­re Stu­die­ren­den dazu moti­vie­ren, ver­ant­wor­tungs­be­wuss­te Ent­schei­dun­gen zu tref­fen und aktiv an der Gestal­tung einer nach­hal­ti­gen Zukunft mit­zu­wir­ken“, sagt Prof. Dr. Ste­fan Hör­mann, Vize­prä­si­dent für Leh­re und Stu­die­ren­de. „Die­ses Pro­gramm bie­tet die gro­ße Chan­ce, sich umfas­send mit drän­gen­den Fra­gen unse­rer Zeit auseinanderzusetzen.“

Dis­kurs­werk­statt offen für alle

Bei dem Basis­mo­dul „Dis­kurs­werk­statt“ han­delt es sich um eine inter­dis­zi­pli­nä­re Ring­lehr­ver­an­stal­tung. Sie ist offen für alle an Nach­hal­tig­keits­the­men inter­es­sier­ten Per­so­nen in der Gesell­schaft und wird jähr­lich zum Win­ter­se­mes­ter ange­bo­ten. Die Teil­neh­men­den dis­ku­tie­ren über Gene­ra­tio­nen­ge­rech­tig­keit und ler­nen unter­schied­li­che Per­spek­ti­ven auf Trans­for­ma­ti­ons­fel­der wie Ener­gie, Land­wirt­schaft und Kon­sum ken­nen. Sie beleuch­ten dabei die unter­schied­li­chen Stell­schrau­ben von Ver­än­de­rung (Zivil­ge­sell­schaft, Poli­tik, Unter­neh­men) und ler­nen Bil­dungs­an­sät­ze sowie kon­kre­te Initia­ti­ven in und um Bam­berg kennen.

Bay­ern­weit hoch­schul­über­grei­fend glei­che Kri­te­ri­en für Bildungszertifikat

Künf­tig soll es ähn­li­che Bil­dungs­zer­ti­fi­ka­te noch an wei­te­ren Hoch­schu­len in Bay­ern geben. Erar­bei­tet wur­den die bay­ern­wei­ten Anfor­de­run­gen für die Ver­ga­be von Bil­dungs­zer­ti­fi­ka­ten zur nach­hal­ti­gen Ent­wick­lung von der 2019 gegrün­de­ten Arbeits­grup­pe Zer­ti­fi­kat des Zen­trums Hoch­schu­le und Nach­hal­tig­keit in Bay­ern (Bay­ZeN), der mit Dr. Yel­va Lar­sen und Dr. Nico­le Höhn auch zwei Mit­ar­bei­ten­de der Uni­ver­si­tät Bam­berg ange­hö­ren. Ziel ist es, in Bay­ern hoch­schul­über­grei­fend nach den glei­chen Kri­te­ri­en die Aus­bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung zu för­dern. „In die­sem bay­ern­weit abge­stimm­ten Rah­men haben wir von der Arbeits­grup­pe Stu­di­um und Leh­re der Steue­rungs­grup­pe Nach­hal­tig­keit an der Uni­ver­si­tät Bam­berg in einem kon­struk­ti­ven Aus­tausch mit den Fakul­tä­ten und der Uni­ver­si­täts­ver­wal­tung unse­re Bam­berg-spe­zi­fi­sche Ver­si­on des Bil­dungs­zer­ti­fi­kats ent­wi­ckelt“ erläu­tert Nico­le Höhn, Koor­di­na­to­rin des Zen­trums für Schlüs­sel­kom­pe­ten­zen. „Mit der Dis­kurs­werk­statt ist bei uns Inter­dis­zi­pli­na­ri­tät als fes­ter Bestand­teil des Bil­dungs­zer­ti­fi­kats ver­an­kert.“ Die Ein­füh­rung des Zer­ti­fi­kats kommt an der Uni­ver­si­tät Bam­berg genau zum rich­ti­gen Zeit­punkt: Denn seit dem Som­mer­se­mes­ter 2024 ist die neue Pro­fes­sur für Erzie­hungs­wis­sen­schaft mit Schwer­punkt Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung besetzt. Prof. Dr. Anne-Kat­rin Hol­fel­der sagt: „Es ist eine groß­ar­ti­ge Gele­gen­heit, gera­de jetzt an die Uni­ver­si­tät Bam­berg zu kom­men und das Bil­dungs­zer­ti­fi­kat ‚Nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung‘ mit­zu­ge­stal­ten. Ich bin davon über­zeugt, dass Bil­dung ein hohes Poten­ti­al für nach­hal­ti­ge Ver­än­de­rung hat und freue mich dar­auf, mit Stu­die­ren­den, Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen der Uni­ver­si­tät Bam­berg, aber auch Initia­ti­ven aus der Regi­on zusam­men­zu­ar­bei­ten, um in der Dis­kurs­werk­statt und dar­über hin­aus die Mög­lich­keit für mehr Ver­än­de­rung und mehr Nach­hal­tig­keit auf­zu­zei­gen.“ Hol­fel­der plant zudem, im Bache­lor­stu­di­en­gang Päd­ago­gik einen eige­nen Schwer­punkt „Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung“ einzuführen.

Alle Infor­ma­tio­nen zum Bil­dungs­zer­ti­fi­kat „Nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung“ unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​b​a​b​t​/​s​c​h​l​u​e​s​s​e​l​k​o​m​p​e​t​e​n​z​e​n​/​a​n​g​e​b​o​t​e​-​f​u​e​r​-​s​t​u​d​i​e​r​e​n​d​e​/​z​ne/ Die Ter­mi­ne für die öffent­li­che Dis­kurs­werk­statt wer­den zukünf­tig eben­falls dort bekanntgegeben.