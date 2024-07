Die Stadt Bay­reuth lädt alle Inter­es­sier­ten zur ers­ten kom­mu­na­len Inte­gra­ti­ons­kon­fe­renz ein. Sie fin­det am Mitt­woch, 16. Juli, von 9 bis 16.30 Uhr, im Neu­en Rat­haus, Gro­ßer Sit­zungs­saal, Luit­pold­platz 13, statt. Im Mit­tel­punkt der Kon­fe­renz ste­hen gesell­schaft­lich rele­van­te The­men wie Inte­gra­ti­on, Dis­kri­mi­nie­rung und Ras­sis­mus. Nach der Eröff­nung durch den Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ten der Stadt Bay­reuth, Ibu­kun Kousse­mou, erwar­ten die Gäs­te am Vor­mit­tag zahl­rei­che Vor­trä­ge. Fati­ma Elmar­di­ya Ahmed hält den Impuls­vor­trag „Zwi­schen Inte­gra­ti­on und Iden­ti­tät“. „Auf dem Weg in die Gesell­schaft der Viel­falt – Wie kön­nen wir Dis­kri­mi­nie­rungs­frei­heit errei­chen?“ lau­tet der Bei­trag von Pro­fes­sor Dr. Lorenz Nar­ku Laing, Pro­fes­sor für Sozi­al­wis­sen­schaf­ten und Ras­sis­mus­for­schung an der Evan­ge­li­schen Hoch­schu­le Bochum.

Außer­dem stellt Dr. Salua Nas­sa­bay die Inte­gre­at App vor. Gruß­wor­te spre­chen Ober­bür­ger­meis­ter Tho­mas Ebers­ber­ger und Pro­fes­so­rin Dr. Nina Nest­ler, die Vize­prä­si­den­tin Inter­na­tio­na­li­sie­rung, Chan­cen­gleich­heit und Diver­si­ty der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Auf­ge­lo­ckert wird der Vor­mit­tag durch zwei Auf­trit­te von Stand-up Come­di­an, Slam­mer und Mode­ra­tor Hani Who. Ab 13.30 Uhr haben die Teil­neh­men­den dann die Wahl zwi­schen zwei inter­ak­ti­ven Work­shops: Hama­do Dipa­ma bie­tet den Work­shop „Diver­si­täts­ge­recht und Ras­sis­mus­kri­tisch: Tipps für die Pra­xis“ an; bei Sina Mehrdad geht es um „Dis­kri­mi­nie­rung im All­tag: ein­fach ver­ste­hen und erken­nen“. In einer Ergeb­nis- und Abschluss­dis­kus­si­on tei­len die Teil­neh­men­den dann ihre Ergebnisse.

Die Schluss­wor­te spricht Bet­ti­na Wur­zel, Abtei­lungs­lei­te­rin Inte­gra­ti­on und Inklu­si­on im Sozi­al­amt der Stadt Bay­reuth sowie städ­ti­sche Behin­der­ten­be­auf­trag­te. Inter­es­sen­ten wer­den gebe­ten mit­zu­tei­len, an wel­chen Work­shops sie teil­neh­men möch­ten. Die Stadt Bay­reuth bit­tet um Rück­mel­dung bis Frei­tag, 12. Juli, unter Mail ibukun.​koussemou@​stadt.​bayreuth.​de.