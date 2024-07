Am 20. Juli 2024 um 12.00 Uhr star­tet die geführ­te Moun­tain­bike-Genuss-Tour am Markt­platz in Lich­ten­fels. Gemein­sam mit dem Moun­tain­bike-Beauf­trag­tem des Land­krei­ses Lich­ten­fels Marc Kober und Tobi­as Trä­ger war­ten auf der cir­ca 35 – 40 Kilo­me­ter gut aus­ge­wähl­ten Stre­cke Weit­bli­cke und sport­li­che Her­aus­for­de­run­gen. Die Teil­neh­mer wer­den am Ende der Tour mit einer klei­nen frän­ki­schen Brot­zeit und einem Getränk belohnt. Genaue Infor­ma­tio­nen inkl. Anmel­de­for­mu­lar sind auf der Home­page der Volks­hoch­schu­le des Land­kreis unter www​.vhs​-lif​.de zu fin­den. Vor­aus­set­zun­gen für die Teil­nah­me aller MTB-Tou­ren sind ein gelän­de­taug­li­ches (E-)MTB, ein Helm sowie Spaß an klei­nen Her­aus­for­de­run­gen mit dem Bike. Alle wei­te­ren geführ­ten Erleb­nis­tou­ren fin­den Sie im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der für den Land­kreis Lich­ten­fels (www​.kalen​der​.ober​main​-jura​.de) sowie in der dazu­ge­hö­ri­gen Bro­schü­re, die kos­ten­los unter www​.ober​main​-jura​.de zum Down­load zur Ver­fü­gung steht und im Land­rats­amt Lich­ten­fels und den Tou­rist Infor­ma­tio­nen im Land­kreis erhält­lich ist (Kon­takt: info@​obermain-​jura.​de, 09571 18–9292).