Der Baye­ri­sche Staats­mi­nis­ter für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz, Thors­ten Glau­ber, hat die Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels für ihre Teil­nah­me am Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern aus­ge­zeich­net. Ober­bür­ger­meis­ter Domi­nik Sau­er­teig über­gab die Urkun­de samt Pla­ket­te im Rat­haus in Coburg an den Vor­stands­vor­sit­zen­den der Spar­kas­se, Dr. Mar­tin Faber. „Das lang­jäh­ri­ge Enga­ge­ment der Spar­kas­se und ihr akti­ver Bei­trag zum Kli­ma­schutz ver­die­nen eine Aner­ken­nung. Die Stadt Coburg gra­tu­liert ganz herz­lich zu der erneu­ten Aus­zeich­nung“, beton­te OB Domi­nik Sau­er­teig „Die Spar­kas­se zeigt bereits seit vie­len Jah­ren bei­spiel­haf­te Ver­ant­wor­tung für unse­re Umwelt.“

Dr. Mar­tin Faber, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels hebt nicht ohne Stolz her­vor: „Als Spar­kas­se sehen wir uns der Regi­on ver­pflich­tet. Mitt­ler­wei­le ist unse­re Spar­kas­se bereits zum drit­ten Mal in Fol­ge CO2-neu­tral in ihrem Geschäfts­be­trieb. Um das zu errei­chen, haben wir bereits früh­zei­tig umfas­sen­de Maß­nah­men ergrif­fen. Unter ande­rem ist unse­re Spar­kas­se seit 2011 Mit­glied im „Umwelt­pakt Bay­ern“. An der Nach­fol­ge­initia­ti­ve „Umwelt und Kli­ma­pakt Bay­ern“ neh­men wir selbst­ver­ständ­lich wei­ter­hin teil und arbei­ten kon­ti­nu­ier­lich dar­an, unse­ren CO2-Fuß­ab­druck zu redu­zie­ren.“ Unter dem Mot­to „Gemein­sam. Regio­nal. Nach­hal­tig.“ setzt die Spar­kas­se kon­se­quent auf Nach­hal­tig­keit. Mit Blick auf die Wirt­schaft in der Regi­on fun­giert sie im regio­na­len Wirt­schafts­kreis­lauf als Inter­me­di­är und beglei­tet Unter­neh­men, Pri­vat­per­so­nen und Kom­mu­nen in der Regi­on Coburg und Lich­ten­fels kom­pe­tent und schnell bei allen Fra­gen rund ums Geld mit geeig­ne­ten Finanz­dienst­leis­tun­gen sowie einer umfas­sen­den Bera­tung – beson­ders mit dem Fokus auf die Umwelt.

Der Umwelt­pakt Bay­ern wur­de 1995 erst­mal ver­ein­bart mit der Idee, Betrie­be, Unter­neh­mer und staat­li­che Ein­rich­tun­gen zu moti­vie­ren, betrieb­li­chen Umwelt­schutz über das Maß der gesetz­li­chen Vor­ga­ben hin­aus umzu­set­zen. Mit dem Pakt arbei­ten die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung und ihre Part­ner, die Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Wirt­schaft e.V. (vbw), der Baye­ri­sche Indus­trie- und Han­dels­kam­mer­tag (BIHK) sowie der Baye­ri­sche Hand­werks­tag (BHT) dar­an, Lösun­gen im Umgang mit her­aus­ra­gen­den Umwelt- und Nach­hal­tig­keits­the­men zu ent­wi­ckeln, um damit Umwelt- und Kli­ma­schutz in Unter­neh­men und Betrie­ben vor­an­brin­gen. Ins­ge­samt 1.567 Teil­neh­mer sind aktu­ell am Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern regis­triert. Neben der Spar­kas­se sind aus dem Wirt­schafts­stand­ort Coburg die Unter­neh­men Her­mann Koch Cos­me­tic Pack­a­ging GmbH und Ener­gie- und Brand­schutz­tech­nik Schrei­ber vertreten.