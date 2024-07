Im ober­frän­ki­schen Bezirks­ent­scheid des Dorf­wett­be­wer­bes „Unser Dorf hat Zukunft“ hat sich Seu­bers­dorf präch­tig prä­sen­tiert und damit eine Sil­ber­me­dail­le errun­gen. Die Dorf­ge­mein­schaft ist mit die­sem Ergeb­nis sehr zufrie­den, konn­te doch ohne­hin nur ein Dorf zum Lan­des­ent­scheid im kom­men­den Jahr wei­ter­ge­mel­det wer­den. Gold hol­te Hal­lerstein im Land­kreis Hof. Bei dem zwei­stün­di­gen Rund­gang durch die Jura-Ort­schaft konn­ten die Seu­bers­dor­fer an vie­len, sehr schön vor­be­rei­te­ten Sta­tio­nen der zehn­köp­fi­gen Jury das Dorf erläu­tern. Dabei zeig­ten sich die Exper­ten sehr ange­tan vom Zusam­men­halt und dem gemein­sa­men Schaf­fen, sei es am Kapel­len-Umfeld, bei den Über­le­gun­gen zum Dorf­haus oder beim Neu­bau des Feu­er­wehr­hau­ses und der Dorf­scheu­ne. Neben der Schön­heit des Dor­fes und der Land­schaft sei die­ser sozia­le Aspekt der gro­ße Plus­punkt, wenn es um die Zukunfts­fä­hig­keit und Attrak­ti­vi­tät geht, so meh­re­re Jury-Mit­glie­der in ihrem kur­zen State­ment im Anschluss an die Bege­hung. Land­rat Chris­ti­an Meiß­ner freu­te sich nach Bekannt­ga­be des Ergeb­nis­ses zusam­men mit Kreis­fach­be­ra­ter Michael

Stro­mer sehr: „Die Seu­bers­dor­fer haben eine ful­mi­nan­te Prä­sen­ta­ti­on hin­ge­legt und sich als stol­ze und schlag­kräf­ti­ge Dorf­ge­mein­schaft prä­sen­tiert. Wir gra­tu­lie­ren zu dem tol­len Erfolg“, so Land­rat Meißner.