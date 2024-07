„Zukunfts­tech­no­lo­gien machen Schu­le“: Unter die­sem Mot­to ist es dem Mach­bar e.V. in den ver­gan­ge­nen Wochen gelun­gen, pra­xis­na­he Begeis­te­rung für The­men wie 3D-Druck und Laser­cut­ting in die Klas­sen­zim­mer Ober­fran­kens zu brin­gen. So fan­den jüngst 14 Work­shops an Schu­len statt, bei denen die Kin­der nicht nur die Grund­la­gen der Tech­nik ken­nen­ler­nen, son­dern ihrer Krea­ti­vi­tät auch frei­en Lauf las­sen konnten.

Von Lich­ten­fels über Michel­au bis nach Haß­furt und Forch­heim führ­te die Rei­se für Mat­thi­as Hof­mann, der als Com­mu­ni­ty- und Zukunfts­ma­na­ger des MACH­BAR e.V. den ver­eins­ei­ge­nen Cad­dy mit span­nen­der Tech­nik aus­ge­stat­tet hat­te und somit die Work­shops direkt an den Schu­len abhal­ten konn­te. Dank bes­ter Wet­ter­ver­hält­nis­se fan­den die Ver­an­stal­tun­gen teil­wei­se unter frei­em Him­mel statt, zum Bei­spiel an der St. Katha­ri­na-Schu­le in Lich­ten­fels. Dort stieß der 3D-Druck-Work­shop auf so gro­ße Reso­nanz, dass direkt ein Fol­ge­ter­min ver­ein­bart wur­de. In Haß­furt wur­de an der Wall­dorf­schu­le ein schul­ei­ge­ner 3D-Dru­cker in Betrieb genom­men, um es den Schü­le­rin­nen und Schü­lern künf­tig zu ermög­li­chen, ihre eige­nen Pro­jek­te direkt vor Ort zu realisieren.

Auch an der Johann-Pup­pert-Schu­le in Michel­au und der Adal­bert-Stif­ter-Grund­schu­le in Forch­heim brach­te Mat­thi­as Hof­mann den Schü­le­rin­nen und Schü­lern die Fas­zi­na­ti­on des 3D-Drucks näher und zeig­te sich mit der Betei­li­gung und den Ergeb­nis­sen sehr zufrie­den: „Es ist immer wie­der eine Freu­de, zu sehen, wie groß die Begeis­te­rung bei den Kin­dern und Jugend­li­chen ist und mit wie viel Eifer und der Krea­ti­vi­tät die jun­gen Men­schen ans Werk gehen. Ein gro­ßer Dank gilt den Lehr­kräf­ten und Schul­lei­tern für die stets her­vor­ra­gen­de Unter­stüt­zung.“ Im Juli geht es mun­ter wei­ter, denn es sind bereits Work­shops an der Maxi­mi­li­an-Kol­be-Schu­le, Her­zog-Otto-Mit­tel­schu­le und Wirt­schafts­schu­le in Lich­ten­fels geplant eben­so wie an der Abt-Knau­er-Grund­schu­le in Weismain.

Erfreu­lich ist zudem die Tat­sa­che, dass sich aus den jüngs­ten Ter­mi­nen bereits meh­re­re Leh­rer- und Fach­be­treu­er-Work­shops erge­ben haben, die auf gro­ße Begeis­te­rung gesto­ßen sind.