Der deutsch­land­weit täti­ge Mak­ler­ver­bund vfm mit Sitz in Peg­nitz gibt bekannt, dass das Geschäfts­jahr 2023 mit einem beein­dru­cken­den Rekord-Ergeb­nis abge­schlos­sen wur­de. Die rei­nen Cour­ta­ge- bzw. Pro­vi­si­ons­er­lö­se erreich­ten mit 57,6 Mil­lio­nen Euro einen neu­en Höhe­punkt und ver­zeich­ne­ten eine Wachs­tums­ra­te von 13,16% gegen­über dem Vor­jahr. Mit einem tes­tier­ten Net­to­be­stands­zu­bau im Kom­po­sit­be­reich von 22,8 Mil­lio­nen Euro behaup­tet sich die­ser als stärks­te Umsatz­säu­le inner­halb des vfm-Ver­bun­des. „Die Qua­li­tät unse­rer Dienst­leis­tun­gen und unser ein­zig­ar­ti­ges Betreu­ungs­kon­zept haben maß­geb­lich zu die­sem Ergeb­nis bei­getra­gen“, erklärt Klaus Lie­big, Gesell­schaf­ter-Geschäfts­füh­rer der vfm-Gruppe.

„Mit sta­bi­len Betei­li­gungs­ver­hält­nis­sen und einer Eigen­ka­pi­tal­quo­te von über 53% gewähr­leis­tet die vfm-Grup­pe Kon­ti­nui­tät und Ver­läss­lich­keit in einer Bran­che, die zuneh­mend von Inves­to­ren­in­ter­es­sen beein­flusst wird. Unser Fokus liegt auf nach­hal­ti­gem Wachs­tum und den lang­fris­ti­gen Inter­es­sen unse­rer Part­ner und Kun­den, nicht auf kurz­fris­ti­gem Ren­di­te­druck“, betont Klaus Lie­big. Die Expan­si­on der vfm-Grup­pe bleibt nicht nur durch das Wachs­tum der bestehen­den Koope­ra­ti­ons­part­ner bestimmt, son­dern auch durch den Anschluss neu­er Ver­mitt­ler, die ent­we­der den Weg in die Selbst­stän­dig­keit wagen oder sich in Abstim­mung mit ihrer Aus­schließ­lich­keits­or­ga­ni­sa­ti­on der inno­va­ti­ven AOplus-Schie­ne des Ver­bun­des anschlie­ßen, um von unter­stüt­zen­den Dienst­leis­tun­gen und Ver­triebs­vor­tei­len zu pro­fi­tie­ren. Die ste­ti­ge Ver­ga­be von GOLD-Aus­zeich­nun­gen beim renom­mier­ten Mak­ler-Cham­pi­on-Award spie­gelt das hohe Anse­hen des Ver­bun­des in der Bran­che wider. Ins­be­son­de­re das fir­men­ei­ge­ne Mak­ler­ver­wal­tungs­pro­gramm Kea­sy bestä­tigt die­sen Erfolg durch die wie­der­hol­te Ehrung als Spit­zen­rei­ter mit der höchst­mög­li­chen Punktzahl.

Über vfm

Die vfm ist ein Ver­bund selb­stän­di­ger Ver­si­che­rungs­mak­ler und Mehr­fach­agen­ten. Getreu nach dem vfm-Mot­to “Wir machen Mak­ler erfolg­reich.” hat sich der Ver­bund der posi­ti­ven Ent­wick­lung aller ange­schlos­se­nen Ver­si­che­rungs­ver­mitt­ler ver­pflich­tet. Um die­sem Anspruch gerecht zu wer­den unter­stüt­zen 90 Exper­ten der Ver­bund­zen­tra­le über 600 Ver­si­che­rungs- und Finanz­ver­mitt­ler bei allen The­men ihrer Tätig­keit. Vom eige­nen Mak­ler­ver­wal­tungs­pro­gramm Kea­sy, tech­ni­schem Sup­port über leis­tungs­star­ke Deckungs­kon­zep­te bis hin zur per­sön­li­chen Vor-Ort Unter­stüt­zung. Dar­über hin­aus ist die vfm seit 1995 als Umstiegs­be­glei­ter tätig und gilt als der Spe­zia­list bei der Beglei­tung von Umstei­gern aus der Aus­schließ­lich­keit, die sich mit Hil­fe des Ver­bun­des als selb­stän­di­ge Ver­si­che­rungs­mak­ler oder Mehr­fach­agen­ten eta­blie­ren. Gut aus­ge­han­del­te Direkt­ver­ein­ba­run­gen mit über 100 Gesell­schaf­ten sichern die Unab­hän­gig­keit aller Ver­bund­part­ner und sind das Ergeb­nis einer star­ken Ein­kaufs­ge­mein­schaft, die allen Ver­si­che­rungs­ver­mitt­lern offensteht.