Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Nach Unfall geflüch­tet – Zeu­gen gesucht!

Mit­witz – Am Frei­tag, gegen 15:20 Uhr, beob­ach­te­te ein Anwoh­ner, wie ein wei­ßer Klein­trans­por­ter, ver­mut­lich mit pol­ni­scher Zulas­sung, in der Gar­ten­stra­ße, auf Höhe der Haus­num­mer 25, beim Ran­gie­ren, eine Stra­ßen­la­ter­ne tou­chier­te. Nach dem Unfall ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher. Sach­dien­li­che Hin­wei­se, an die Poli­zei in Kro­nach: 503 – 0.

Betäu­bungs­mit­tel aufgefunden

Mark­tro­dach – Im Rah­men der Kon­trol­le eine chi­ne­si­schen Pro­sti­tu­ier­ten, wur­de bei der 63-jäh­ri­gen Dame eine gerin­ge Men­ge Amphet­amin auf­ge­fun­den. Gegen die Frau wird Anzei­ge erstattet.

Schlag­ring sichergestellt

Kro­nach – Bei einer Per­so­nen­kon­trol­le konn­te, bei einem 43-jäh­ri­gen Mann, ein Schlag­ring sicher­ge­stellt wer­den, den er in sei­nem Ruck­sack mit sich führ­te. Der Mann erhält eine Anzei­ge nach dem Waffengesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Münz­au­to­mat am Soc­cer Court aufgebrochen

Kulm­bach. In der Zeit von Don­ners­tag, 11.07.2024, 12:00 Uhr bis Frei­tag 12.07.2024, 11 Uhr wur­de der Münz­au­to­mat der Flut­licht­an­la­ge des Soc­cer Court am Schwimm­bad durch bis­lang unbe­kann­ten Täter auf­ge­bro­chen und das dar­in befind­li­che Münz­geld ent­wen­det. Die Poli­zei ermit­telt wegen beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls und Sach­be­schä­di­gung. Wer Hin­wei­se geben kann, soll sich bei der Poli­zei melden.

Feu­er recht­zei­tig erkannt und Schlim­me­res verhindert

Kulm­bach. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter hat am Frei­tag, den 12.07.2024 gegen 11:45 Uhr bren­nen­de Papier­ku­geln in den Mau­er­be­wuchs eines Wohn­hau­ses im Schieß­gra­ben gesteckt. Das Gewächs fing Feu­er, wur­de aber glück­li­cher­wei­se durch Anwoh­ner und die Feu­er­wehr Kulm­bach gelöscht, bevor das Feu­er auf das Wohn­haus über­grei­fen konn­te. Pas­san­ten konn­ten eine Beschrei­bung des Tat­ver­däch­ti­gen geben. Eine Fahn­dung im Bereich ver­lief bis­lang nega­tiv. Laut Zeu­gen han­delt es sich ver­mut­lich um einen Schü­ler. Wer wei­te­re Hin­wei­se geben kann soll sich bei der Poli­zei mel­den. Sach­scha­den ist nur an der Bepflan­zung ent­stan­den. Die Sach­be­ar­bei­tung der Brand­stif­tung wird von der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth übernommen.