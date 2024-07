Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Ein Hand­ta­schen­dieb­stahl wur­de von der Luit­pold­brü­cke gemel­det. Ein Unbe­kann­ter ent­wen­de­te die Tasche aus dem Fahr­rad­korb einer 79-jäh­ri­gen, die ihr Rad schob. Weil die Geschä­dig­te den Dieb­stahl aber mit­be­kam und sie den Dieb cou­ra­giert zur Rede stell­te, bekam sie ihre Tasche wie­der. Der Täter flüch­te­te. Das Gan­ze spiel­te sich am Frei­tag, gegen 12.40 Uhr, ab.

In einem Stadt­bus wur­de dann noch einer Frau das Han­dy ent­wen­det. Die Geschä­dig­te hat­te das Tele­fon kurz unbe­auf­sich­tigt auf ihren Kin­der­wa­gen gelegt, dies nutz­te der Dieb gegen 15.15 Uhr zur Mit­nah­me. Das Han­dy hat­te noch einen Wert von 250,- Euro.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ein auf­fäl­li­ges lila Cube-Rad wur­de am Frei­tag, zwi­schen 16.30 Uhr und 19.20 Uhr, in der Bren­ner­stra­ße ent­wen­det. Das Moun­tain­bike war von der Geschä­dig­ten ver­sperrt wor­den, der Wert beträgt 700,- Euro.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. Meh­re­re Pkws wur­den am Frei­tag­abend, gegen 21.40 Uhr, im Bereich des Bir­ken­gra­bens durch einen 33-jäh­ri­gen beschä­digt. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge hat­te den Mann dabei beob­ach­tet, wie er gegen Außen­spie­gel von Autos trat und hat­te die Poli­zei ver­stän­digt. Die­se konn­te den betrun­ke­nen Täter schnell fest­neh­men. Der Sach­scha­den muss noch ermit­telt werden.

Sons­ti­ges

BAM­BERG. Zwei betrun­ke­ne E‑Scooterfahrer wur­den in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag im Stadt­ge­biet aus dem Ver­kehr gezo­gen. Gegen 1 Uhr wur­de am Bahn­hof ein 25-jäh­ri­ger ange­hal­ten, er war mit 1,5 Pro­mil­le gefah­ren. Der zwei­te Scoo­ter­fah­rer wur­de dann noch um 02.20 Uhr mit 1,7 Pro­mil­le in der Domi­ni­ka­ner­stra­ße gestellt.

Ein wei­te­rer E‑Scooterfahrer muß­te sich dann noch wegen Can­na­bis­ein­fluß einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Die­ser jun­ge Mann, ein 26-jäh­ri­ger Bam­ber­ger, war in der See­hof­stra­ße ange­hal­ten worden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID. Im Zeit­raum von Don­ners­tag­nach­mit­tag bis Frei­tag­mor­gen park­te ein grau­er Sko­da in der Heim­stra­ße auf Höhe der Haus­num­mer 13. In die­sem Zeit­raum fuhr ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug gegen die vor­de­re Stoß­stan­ge und ver­ur­sach­te hier­bei einen Scha­den von ca. 2.000 Euro.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 entgegen.

HALL­STADT. Bereits am Mitt­woch (10.07.2024), zwi­schen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr wur­de der schwar­ze Audi eines 42-Jäh­ri­gen beschä­digt. Die­ser park­te sein Fahr­zeug auf dem REWE-Park­platz in der Bie­gen­hof­stra­ße in Hall­stadt. Mög­li­cher­wei­se wur­de der Scha­den durch einen Ein­kaufs­wa­gen ver­ur­sacht. Die Höhe des Scha­dens beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 in Ver­bin­dung zu setzen.

Sons­ti­ges

LIT­ZEN­DORF. Zu einem grö­ße­ren Ein­satz rück­ten am Frei­tag­nach­mit­tag meh­re­re Feu­er­weh­ren der Gemein­den Lit­zen­dorf und Mem­mels­dorf aus. Auch Ret­tungs­dienst und Poli­zei waren an dem Groß­auf­ge­bot betei­ligt. Doch was war passiert?

Eine auf­merk­sa­me Fuß­gän­ge­rin bemerk­te einen Kör­per, der in einem Wei­her in Pödel­dorf trieb. Hier­bei konn­te sie unter ande­rem Arme und Bei­ne erken­nen. Auf­grund der zunächst unkla­ren Situa­ti­on wur­de ein grö­ße­rer Feu­er­wehr­ein­satz aus­ge­löst und auch ein Feu­er­wehr­boot ange­for­dert. Schnell konn­te die Poli­zei jedoch Ent­war­nung geben. Bei dem ent­blöß­ten Kör­per, wel­cher bäuch­lings im Was­ser trieb, han­del­te es sich um eine ent­sorg­te, lebens­echt wir­ken­de Lie­bes­pup­pe. Ob sie ihrem unbe­kann­ten Vor­be­sit­zer zuvor das Herz brach und sich die­ser daher von sei­nem kost­ba­ren Stück trenn­te, bleibt jedoch unge­wiss. Die Feu­er­wehr Naisa küm­mer­te sich um eine fach­ge­rech­te Entsorgung.

Ver­kehrs­po­li­zei Bamberg

Auf regen­nas­ser Fahr­bahn zu schnell unterwegs

Eggols­heim. Am Frei­tag­nach­mit­tag war der 43jährige Kurier­fah­rer eines VW auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg unter­wegs. Als es stark zu reg­nen begann, pass­te er sei­ne Geschwin­dig­keit nicht den Wet­ter­ver­hält­nis­sen an, geriet ins Schleu­dern und kol­li­dier­te fron­tal mit der Mit­tel­schutz­plan­ke. Anschlie­ßend kipp­te der Klein­trans­por­ter auf die lin­ke Sei­te und schlit­ter­te auf den rech­ten Fahr­strei­fen, wo er zum Lie­gen kam. Der Fah­rer ver­letz­te sich zum Glück nur leicht.

Bei der Unfall­auf­nah­me konn­te zudem fest­ge­stellt wer­den, dass bei­de Hin­ter­rei­fen kom­plett abge­fah­ren waren und kei­ner­lei Pro­fil mehr aufwiesen.

Der VW wur­de stark beschä­digt und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Forch­heim. Auch der 27jährige Fah­rer eines BMW war Frei­tag­nacht bei regen­nas­ser Fahr­bahn auf der A73 in Rich­tung Suhl zu schnell unter­wegs und kam in einer Kur­ve ins Schleu­dern. Er kol­li­dier­te mit der Mit­tel­schutz­plan­ke. Der Unfall ging glück­li­cher­wei­se glimpf­lich aus, da er unver­letzt blieb und der Pkw wei­ter­hin fahr­be­reit war.

Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Eigen­tums­de­likt – Fahrraddiebstahl

Eber­mann­stadt. Von Don­ners­tag auf Frei­tag erfolg­te in der Tat­zeit zwi­schen 20:30 Uhr und 10:00 Uhr ein Dieb­stahl von zwei Moun­tain­bikes in der Gra­si­ger Stra­ße in Eber­mann­stadt. Die­se befan­den sich unge­si­chert abge­stellt in einem Holz­schup­pen auf dem Grund­stück des Anzei­gen­er­stat­ters. Bei einem der Fahr­rä­der han­del­te es sich um ein höher­wer­ti­ges schwarz-blau­es Moun­tain­bike der Mar­ke Scott mit einem Zeit­wert von 3.600 Euro. Erkennt­nis­se zum Täter lie­gen bis­lang nicht vor. Mög­li­che Zeu­gen für Hin­wei­se kön­nen sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt unter Tel: 09194/7388–0 melden.

Ver­kehrs­un­fall – VU-Flucht

Wei­ßen­ohe. Zwi­schen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr ereig­ne­te sich am Don­ners­tag auf dem P+R‑Parkplatz in der Bahn­hof­stra­ße in Wei­ßen­ohe ein Ver­kehrs­un­fall. Der Ver­ur­sa­cher hat sich danach uner­laubt von der Unfal­lört­lich­keit ent­fernt. Der Eigen­tü­mer des dort gepark­ten und beschä­dig­ten Fahr­zeugs stell­te einen Sach­scha­den links­sei­tig am Front­stoß­fän­ger fest. Der Scha­den wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zum Unfall­ver­ur­sa­cher oder des­sen Tat­fahr­zeug ist der­zeit nichts bekannt. Hin­wei­se von mög­li­chen Unfall­zeu­gen kön­nen von der zustän­di­gen Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt unter 09194/7388–0 ent­ge­gen­ge­nom­men werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Ein 50-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer stürz­te gegen 23:30 Uhr beim Ver­such über den Bord­stein in der Bur­ker Stra­ße zu fah­ren. Grund dafür könn­te eine Alko­ho­li­sie­rung in Höhe von ca. 0,8 ‰ gewe­sen sein. Den Ver­un­fall­ten erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Unfall­flucht

Forch­heim. In der Tief­ga­ra­ge am Para­de­platz wur­de zwi­schen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr ein ord­nungs­ge­mäß gepark­ter VW einer 60-Jäh­ri­gen ange­fah­ren und dabei hin­ten links beschä­digt. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Ört­lich­keit, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men. Der Sach­scha­den liegt geschätzt bei ca. 1000 EUR. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel. 09191/7090–0).

Sons­ti­ges

Eggols­heim. In der Fähr­stra­ße wur­de gegen 13:40 Uhr ein 19-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wer­den. Sei­ne Wei­ter­fahrt wur­de nach einem posi­ti­ven Vor­test unter­bun­den. Es folg­te eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus. Den Fah­rer erwar­tet bei posi­ti­vem Ergeb­nis eine Buß­geld­an­zei­ge mit einem Monat Fahrverbot.

Forch­heim. An der Bay­reu­ther Stra­ße kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Ver­kehrs­ver­stoß zwi­schen einem Klein­trans­por­ter und einem Pkw. Der dadurch benach­tei­lig­te 51-jäh­ri­ge Pkw-Füh­rer woll­te dann den Fah­rer des Trans­por­ters an einer Kreu­zung zur Rede stel­len und wur­de dar­auf­hin von sei­nem Bei­fah­rer geschubst. Dadurch ver­letz­te er sich leicht. Der Fah­rer des Trans­por­ters und sein Bei­fah­rer ent­fern­ten sich anschlie­ßend von der Ört­lich­keit. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ran­da­lie­rer am Bahn­hof Lichtenfels

LICH­TEN­FELS Am Frei­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den ran­da­lier­te ein 39-jäh­ri­ger Mann am Bahn­hof Lich­ten­fels sowie in den angren­zen­den Stra­ßen und hin­ter­ließ einen Sach­scha­den in Höhe von rund 1500 Euro.

Nach­dem der Mann zunächst am Bahn­hof ran­da­liert hat­te, zog er wei­ter in die Bam­ber­ger Stra­ße und beschä­dig­te dort eine Haus­fas­sa­de, sodass sich der Außen­putz gelöst hat­te. Zudem riss er an einem wei­te­ren Gebäu­de die Beleuch­tung ab und zer­stör­te die­se ebenfalls.

Sein Han­deln blieb dabei jedoch nicht unbe­ob­ach­tet. Zeu­gen ver­stän­dig­ten die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels. Gegen den Ran­da­lie­rer wird nun wegen Sach­be­schä­di­gung ermittelt.

Pedelec vom Cam­ping­platz entwendet

LICH­TEN­FELS Ein zunächst unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te am Frei­tag ein Pedelec vom Cam­ping­platz in Lich­ten­fels. Die Poli­zei konn­te die­ses spä­ter sicherstellen.

Ein Cam­per erstat­te­te zunächst bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels Anzei­ge, da sein Pedelec am Frei­tag in der Zeit zwi­schen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr vom Cam­ping­platz ent­wen­det wurde.

Am Sams­tag kurz nach Mit­ter­nacht fiel das Pedelec den Beam­ten bei einer Kon­trol­le in die Hän­de. Die Beam­ten konn­ten das Zwei­rad schnell dem am Mor­gen ange­zeig­ten Dieb­stahl zuord­nen und stell­ten das Pedelec sicher.

Laden­dieb erwischt

LICH­TEN­FELS Am Frei­tag­nach­mit­tag ent­wen­de­te ein 16-jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Kulm­bach einen Her­ren­duft in einer Dro­ge­rie­fi­lia­le. Die auf­merk­sa­me Ver­käu­fe­rin konn­te beob­ach­ten, wie der Jun­ge das Par­füm zunächst in sei­ner Umhän­ge­ta­sche ver­steckt hat­te, bevor er schließ­lich die Filia­le ver­las­sen woll­te, ohne etwas an der Kas­se zu bezah­len. Die Ver­käu­fe­rin stopp­te den 16-Jäh­ri­gen und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Das Par­füm wur­de wie­der an die Dro­ge­rie­fi­lia­le aus­ge­hän­digt. Gegen den 16-jäh­ri­gen Kulm­ba­cher ermit­teln die Beam­ten wegen Ladendiebstahls.