Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Schlä­ge­rei in Erlan­ger Innenstadt

Am Frei­tag­abend, kurz vor Mit­ter­nacht, befuhr ein Pkw besetzt mit vier Insas­sen die Innen­stadt in Erlan­gen. Aus einer nahe­ge­le­ge­nen Knei­pe kam der spä­te­re Beschul­dig­te, zusam­men mit einem Freund. Zwi­schen den bei­den und den vier Insas­sen des Pkw kam es zu einem ver­ba­len Streit­ge­spräch. Plötz­lich riss der Täter die hin­te­re Bei­fah­rer­tü­re auf und schlug einem der Insas­sen ein mit­ge­führ­tes Bier­glas mehr­fach ins Gesicht.

Der Beschul­dig­te woll­te noch wei­ter auf den Geschä­dig­ten ein­schla­gen, aller­dings gelang es die­sem die Auto­tür zu schlie­ßen. Dar­auf­hin flüch­te­te der Täter zurück in die nahe­ge­le­ge­nen Knei­pe, wo er kurz dar­auf von einer Strei­fe der PI Erlan­gen-Stadt fest­ge­nom­men wer­den konnte.

Durch die Schlä­ge mit dem Bier­glas erlitt der Geschä­dig­te eine ca. 15 cm lan­ge Schnitt­ver­let­zung im Gesicht und eine ca. 6 – 7 cm lan­ge Schnitt­wun­de am Hals, wodurch es zu einem erheb­li­chen Blut­ver­lust kam. Die Ver­let­zun­gen wur­den in der Chir­ur­gie in Erlan­gen behan­delt und sind nicht lebensbedrohlich.

Den Täter erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen gefähr­li­cher Körperverletzung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Nöti­gung auf der B2

Eckental/​Heroldsberg – Am 11.07.2024, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein wei­ßer Klein­trans­por­ter die B2 von Ecken­tal in Rich­tung Herolds­berg. Hin­ter dem Klein­trans­por­ter fuhr ein schwar­zer Mer­ce­des, der durch­ge­hend sehr dicht auf den Klein­trans­por­ter auf­fuhr. Zudem wei­ger­te sich der Fahrer/​die Fah­re­rin des Mer­ce­des, den Klein­trans­por­ter an einer geeig­ne­ten Stel­le zu über­ho­len, son­dern fuhr ihm wei­ter­hin dicht hin­ter­her. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Kenn­zei­chen des Mer­ce­des oder des­sen Fah­rer/-in machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/988 420 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.

Auf­merk­sa­me Bür­ge­rin­nen ver­hin­dern mög­li­cher­wei­se Ein­bruch in Kindergarten

Spar­dorf – In der Nacht von Frei­tag 12.07.2024 auf Sams­tag 13.07.2024, gin­gen zwei Frau­en in der Bucken­ho­fer Stra­ße in der Nähe eines Kin­der­gar­tens spa­zie­ren. In unmit­tel­ba­rer Nähe des Kin­der­gar­tens bemerk­ten sie drei Män­ner, wel­che sich dort in auf­fäl­li­ger Art und Wei­se auf­hiel­ten. Umge­hend ver­stän­dig­ten sie die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land. Die Män­ner bemerk­ten die Frau­en offen­sicht­lich und lie­fen in unbe­kann­te Rich­tung davon. Sie konn­ten in der Fol­ge trotz inten­si­ver Fahn­dungs­maß­nah­men nicht mehr fest­ge­stellt wer­den. Hin­wei­se auf Straf­ta­ten erga­ben sich bis­lang nicht.

Unfall zwi­schen E‑Bike-Fah­rer und Pkw

Eckental/​Herpersdorf – Am Frei­tag, 12.07.2024 gegen 14.15 Uhr, kam es in Her­pers­dorf zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem 17jährigen E‑Bike-Fah­rer und einem Pkw. Der 17jährige fuhr zur Unfall­zeit aus der Schrei­ner­gas­se und woll­te nach links in die Fär­ber­stra­ße einbiegen.

Hier über­sah er einen von links kom­men­den, bevor­rech­ti­gen Pkw. Der 20jährige Pkw-Fah­rer konn­te nicht mehr recht­zei­tig abbrem­sen, so dass der E‑Bike-Fah­rer gegen die Wind­schutz­schei­be und die Motor­hau­be stieß. Hier­bei ver­letz­te sich der E‑Bike-Fah­rer mit­tel­schwer und wur­de in ein Kran­ken­haus ver­bracht. Die Poli­zei Erlan­gen-Land hat die Ermitt­lun­gen zur Unfall­ur­sa­che aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Höchstadt

Am Frei­tag­nach­mit­tag kam es in der Höchstad­ter Innen­stadt zu einem Ver­kehrs­un­fall. Zeu­gen­aus­sa­gen zufol­ge sei­en sich an einer Eng­stel­le zwei Pkw ent­ge­gen­ge­kom­men. Einer der Pkw-Fah­rer, der spä­ter in die Eng­stel­le ein­ge­fah­ren sei und somit war­te­pflich­tig gewe­sen wäre, sei unein­sich­tig gewe­sen und habe sich äußerst aggres­siv ver­hal­ten. Im wei­te­ren Ver­lauf habe er ver­sucht, mit sei­nem Pkw vor­schrifts­wid­rig links am Ent­ge­gen­kom­men­den Pkw vor­bei­zu­fah­ren. Bei dem undurch­dach­ten Fahr­ma­nö­ver habe er den ihm ent­ge­gen­kom­men­den Pkw tou­chiert und beschä­digt. Er habe aber nicht ange­hal­ten und dem Geschä­dig­ten sei­ne Per­so­na­li­en hin­ter­las­sen, son­dern habe alles abge­strit­ten und sei davon­ge­fah­ren. Anhand der Zeu­gen­be­schrei­bun­gen konn­te der Unfall­ver­ur­sa­cher durch Poli­zei­be­am­te der PI Höchstadt im Rah­men der Fahn­dung ange­trof­fen wer­den. Gegen ihn wird nun ein Straf­ver­fah­ren wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort eingeleitet.