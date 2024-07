Auch wer nicht spre­chen kann, hat viel zu sagen

Auch wer nicht spre­chen kann, hat viel zu sagen. Eine wich­ti­ge Vor­rau­set­zung für Teil­ha­be sowie ein Grund­be­dürf­nis des Men­schen ist, sich mit­tei­len zu kön­nen und ver­stan­den zu wer­den. Des­halb ist Unter­stütz­te Kom­mu­ni­ka­ti­on (UK) eine gro­ße Errun­gen­schaft für Men­schen, die sich nicht oder nur schwer laut­sprach­lich aus­drü­cken kön­nen. Gear­bei­tet wird mit Laut­un­ter­stüt­zen­den Gebär­den sowie Pik­to­gram­men. Auch die Ent­wick­lung elek­tro­ni­scher Kom­mu­ni­ka­ti­ons-Hil­fen ist weit fortgeschritten.

So gibt es seit dem 1. Juli ein neu­es umfas­sen­des Bera­tungs­an­ge­bot unter der Gesamt­lei­tung der Lebens­hil­fe Erlan­gen in Zusam­men­ar­beit mit den Rum­mels­ber­ger Diens­ten und mit Beauf­tra­gung sowie Finanz­hil­fe durch den Bezirk Mit­tel­fran­ken. Die betei­lig­ten Orga­ni­sa­tio­nen brin­gen lang­jäh­ri­ge Erfah­rung in der Bera­tung für Unter­stütz­te Kom­mu­ni­ka­ti­on für alle Lebens­al­ter in das neue Kom­pe­tenz- und Bera­tungs­zen­trum Unter­stütz­te Kom­mu­ni­ka­ti­on Mit­tel­fran­ken (KuB-UK) ein.

Die Kon­zep­ti­on des KuB-UK beinhal­tet unter ande­rem die kos­ten­freie Bera­tung von betrof­fe­nen Men­schen in Mit­tel­fran­ken zu Metho­den und Hilfs­mit­teln der Unter­stütz­ten Kom­mu­ni­ka­ti­on. Eben­so gehört die Beglei­tung und Bera­tung von Eltern und ande­ren beglei­ten­den Per­so­nen dazu. Fort­bil­dungs-Tätig­keit und Öffent­lich­keits­ar­beit mit und für Men­schen mit Kom­mu­ni­ka­ti­ons-Ein­schrän­kun­gen sind wei­te­re Bausteine.

„Das Bera­tungs­an­ge­bot ist eine wich­ti­ge Erwei­te­rung der Bera­tungs­land­schaft und wir sind dank­bar, dass der Bezirk die Finan­zie­rung sichert“, beto­nen Ruth Koch, UK-Bera­te­rin der Lebens­hil­fe Erlan­gen, und Anja Pudel­ko, UK-Bera­te­rin der Rum­mels­ber­ger Diens­te. Alle Betei­lig­ten freu­en sich, dass „wir gemein­sam zum Abbau von Kom­mu­ni­ka­ti­ons­bar­rie­ren bei­tra­gen und damit die Inklu­si­on und gesell­schaft­li­che Teil­ha­be vorantreiben“.

Kon­takt: Ruth Koch, Tele­fon 0160/7303208, info@​kub-​uk-​mittelfranken.​de