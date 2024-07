Mitt­ler­wei­le über 30 Stand­or­te in ver­schie­de­nen Stadt­tei­len Gärt­nern und Bam­berg – das passt. So ist es nicht ver­wun­der­lich, dass sich vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger neue Hoch­bee­te in ihrer Nach­bar­schaft wün­schen. In Koope­ra­ti­on mit der Ess­ba­ren Stadt Bam­berg und dem Pro­jekt Mit­Mach­Kli­ma wur­den bereits zwei neue Hoch­beet-Stand­or­te auf­ge­baut. Ein wei­te­rer Stand­ort folgt in den kom­men­den Wochen. Die Hoch­bee­te sind Nach­bar­schafts­pro­jek­te, die die Gemein­schaft stär­ken und den Gemü­se­an­bau vor der Haus­tü­re ermög­li­chen. Das Beson­de­re dabei ist: Ern­ten dür­fen alle.

Die Ess­ba­re Stadt Bam­berg, initi­iert durch das Bür­ger­schafts­netz­werk „Tran­si­ti­on Bam­berg“, hat bereits beein­dru­cken­de Erfol­ge vor­zu­wei­sen. Gestar­tet in der Sai­son 2018 zählt das Pro­jekt mitt­ler­wei­le über 30 Stand­or­te in ver­schie­de­nen Stadt­tei­len. Hier darf nicht nur geern­tet, son­dern auch mit­ge­gärt­nert wer­den. Auf der Kar­te der Stand­or­te fin­det sich viel­leicht auch ein Hoch­beet, bei dem der ein oder ande­re ger­ne ern­ten oder sogar mit­gärt­nern möch­te. „Die Hoch­bee­te sind ein tol­les Bei­spiel für gemein­sa­mes, nach­bar­schaft­li­ches Enga­ge­ment. In Zei­ten, wo sich vie­le Men­schen zurück­zie­hen, brau­chen wir umso mehr gemein­sa­me Pro­jek­te in der Stadt“, lobt Zwei­ter Bür­ger­meis­ter und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glüsen­kamp die Initia­ti­ve. Um die­ses Erfolgs­mo­dell wei­ter aus­zu­bau­en, wur­den zusam­men mit dem Pro­jekt Mit­Mach­Kli­ma Stand­ort­wün­sche erfragt und Men­schen gesucht, die einen Hoch­beet-Stand­ort in ihrer Nach­bar­schaft auf­bau­en und betreu­en möchten.

Auf den Bewer­bungs­auf­ruf hat sich eine Viel­zahl an Men­schen aus Bam­berg gemel­det. Es konn­ten drei Stand­or­te aus­ge­wählt wer­den. Der ers­te Auf­bau fand bereits in Kra­mers­feld statt. Hier wur­de mit Unter­stüt­zung des Bür­ger­ver­eins Kra­mers­feld bei bes­tem Wet­ter der ers­te Hoch­beet-Stand­ort in Kra­mers­feld, zwi­schen der Ernst-Zin­ner-Stra­ße 12 & 16a, auf­ge­baut. Bei den Hoch­bee­ten han­delt es sich nicht um einen fer­ti­gen Bausatz.

Gemein­schaft­li­cher Prozess

Viel­mehr ist der Auf­bau ein gemein­schaft­li­cher Pro­zess, bei dem Jung und Alt glei­cher­ma­ßen mit anpa­cken. Dabei wird zusam­men gesägt, geschraubt und geschau­felt, bis das Hoch­beet steht und, mit Erde befüllt, bereit zum Bepflan­zen ist. Das Enga­ge­ment, die Ener­gie und die Begeis­te­rung beim Auf­bau des Stand­orts Kra­mers­feld waren spür­bar und so wur­de für das Befül­len der Hoch­bee­te sogar extra ein Mini-Bag­ger aus der Nach­bar­schaft orga­ni­siert. Die ers­ten Pflan­zen haben schon Ein­zug in ihre neue Hei­mat gefun­den. Nicht nur Kra­mers­feld darf sich über einen neu­en Stand­ort freu­en. Auch die Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner der Buchen­stra­ße haben sich erfolg­reich für einen Hoch­beet-Stand­ort bewor­ben. Hier ent­stan­den mit tat­kräf­ti­ger Unter­stüt­zung vie­ler Enga­gier­ter ent­lang der Stra­ße sogar sechs neue Hoch­bee­te, die der Nach­bar­schaft nun die lang­ersehn­te Mög­lich­keit gibt, ihr eige­nes Gemü­se und ver­schie­de­ne Kräu­ter anzu­bau­en sowie die Gemein­schaft zu stär­ken. Das über­ge­ord­ne­te Ziel der Ess­ba­ren Stadt besteht dar­in, das Ver­ständ­nis für die Bedeu­tung eines loka­len Gemü­se­an­baus und kur­zer Lie­fer­ket­ten in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels zu för­dern. Gleich­zei­tig ist es eine tol­le Mög­lich­keit für die Men­schen in einem Stadt­quar­tier, sich zu begeg­nen und ihre eige­ne Nach­bar­schaft mit­zu­ge­stal­ten und zu genie­ßen. Rund um die Hoch­bee­te kön­nen nach­bar­schaft­li­che Akti­vi­tä­ten und klei­ne Events statt­fin­den, die die Gemein­schaft stärken.

Wei­te­rer Stand­ort in der Neuerbststraße

In den kom­men­den Wochen wird der Stand­ort in der Neu­erb­stra­ße, auf Höhe der Haus­num­mer 43, auf­ge­baut. Bei allen Stand­or­ten sind alle herz­lich ein­ge­la­den vor­bei­zu­schau­en. Viel­leicht kommt man mit einer Per­son, die gera­de gießt oder gärt­nert, ins Gespräch. Im nun­mehr sechs­ten Jahr freu­en sich man­che der Hoch­bee­te über neue Gärt­ne­rin­nen und Gärt­ner. Wer Inter­es­se dar­an hat, ist herz­lich ein­ge­la­den, unter info@​essbarestadt-​bamberg.​de mit dem Team in Kon­takt zu tre­ten. Mehr Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt der Ess­ba­ren Stadt unter https://​www​.tran​si​ti​on​-bam​berg​.de/​e​s​s​b​a​r​e​s​t​adt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt Mit­Mach­Kli­ma unter https://​www​.mit​mach​kli​ma​.de