Das Smart City Forum geht wei­ter und vor der Som­mer­pau­se erwar­tet Sie noch ein span­nen­der Smart Talk zum The­ma Mobi­li­tät. Die Podi­ums­dis­kus­si­on steht die­ses Mal ganz unter dem Mot­to „Das bewegt Bam­berg! Ver­kehrs­strö­me mes­sen und nach­hal­tig gestal­ten“. Die­ser Smart Talk fin­det außer­dem an einem beson­de­ren Ort statt: Im Rah­men des Pro­gramms „Som­mer an der Pro­me­na­de“ reiht er sich in die Lis­te vie­ler Ver­an­stal­tun­gen an der Nörd­li­chen Pro­me­na­de ein. Dort fin­det der Talk am Don­ners­tag, 18. Juli 2024, um 18.15 Uhr statt. Drei Expert und Exper­tin­nen nähern sich dem The­ma Mobi­li­tät und Ver­kehr ein­mal von einer ande­ren Sei­te. Sie spre­chen dar­über, wie Daten dabei hel­fen kön­nen, Ver­kehrs­strö­me vor­aus­zu­be­rech­nen und zu model­lie­ren. So kann man vor­ab sehen, wel­che Anpas­sun­gen die Lebens­qua­li­tät in der Stadt tat­säch­lich nach­hal­tig ver­bes­sern könn­ten. Dabei stellt sich auch immer wie­der die Fra­ge, wie man die ver­schie­de­nen Inter­es­sen berück­sich­ti­gen und gewähr­leis­ten kann, dass alle sicher und zuver­läs­sig an ihr Ziel kom­men. Die Exper­ten und Exper­tin­nen wer­den über die Rol­le von Ver­kehrs­da­ten spre­chen, über ganz­heit­li­che Mobi­li­täts­kon­zep­te und über die Idee einer auto­frei­en Innenstadt.

Um das The­ma von allen Sei­ten zu beleuch­ten sind drei Exper­ten und Exper­tin­nen aus ver­schie­de­nen Bereich eingeladen:

Alex­an­der Wag­ner ist Lei­ter der Sach­ge­bie­tes Ver­kehrs­pla­nung im Bam­ber­ger Stadt­pla­nungs­amt. Dort wer­den ganz­heit­li­che Mobi­li­täts­kon­zep­te geplant und umge­setzt, wie bei­spiels­wei­se aktu­ell der Ver­kehrs­ent­wick­lungs­plan 2030. Alex­an­der Wag­ner wird außer­dem von einem inner­städ­ti­schen Ver­kehrs­kon­zept berich­ten, wel­ches in den nächs­ten Jah­ren in Bam­berg umge­setzt wird.

Prof. Dr. Danie­la Nick­las ist Pro­fes­so­rin an der Uni Bam­berg und hat den Lehr­stuhl für Infor­ma­tik, ins­be­son­de­re Mobi­le Softwaresysteme/​Mobilität inne. Dort ist sie Lei­te­rin des Pro­jek­tes „Explanym: Erklär­ba­re Anony­mi­sie­rung Inter­mo­del Mobi­li­täts­da­ten“. Bei die­sem Pro­jekt wird erforscht, wie Ver­kehrs­da­ten erho­ben und Ver­kehrs­strö­me gemes­sen wer­den kön­nen – und vor allem, wie dabei eine Anony­mi­sie­rung der Daten gewähr­leis­tet wer­den kann.

Aaron Tonn­dorf ist stell­ver­tre­ten­der Abtei­lungs­lei­ter Ver­kehrs­pla­nung am Regens­bur­ger Stadt­pla­nungs­amt und Pro­jekt­lei­ter für die Ver­kehrs­be­ru­hi­gung der Alt­stadt von Regens­burg. Die­ses Pro­jekt beschäf­tigt sich mit Über­le­gun­gen, die Innen­stadt kom­plett auto­frei zu gestal­ten. Er wird von die­sen Über­le­gun­gen und deren Vor- und Nach­tei­len berichten.

Wel­che Daten braucht es also, um Ver­kehr zu mes­sen und dar­auf auf­bau­end zu pla­nen? Alle inter­es­sier­ten Bam­ber­ger und Bam­ber­ge­rin­nen sind herz­lich zur Podi­ums­dis­kus­si­on mit anschlie­ßen­der Fra­ge­run­de an der Nörd­li­chen Pro­me­na­de ein­ge­la­den. Eine Anmel­dung ist nicht not­wen­dig und die Teil­nah­me ist natür­lich kos­ten­los. Bei schlech­tem Wet­ter fin­det der Smart Talk im Stadt: Raum statt (Pro­me­na­de­str. 6a in Bam­berg, direkt am ZOB).

Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es unter: https://​smart​ci​ty​.bam​berg​.de/​s​m​a​r​t​-​c​i​t​y​-​f​o​rum.