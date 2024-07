Mit drei Ath­le­ten war die Wer­fer-Trai­nings­grup­pe TSV Stadtsteinach/​UAC Kulm­bach bei den deut­schen U23- und U18-Meis­ter­schaft im Grenz­land­sta­di­on Mön­chen­glad­bach am Start. Die 20jährige Leo­nie Lie­ben­wald hat­te im Ham­mer­wer­fen in einer sehr gleich­mä­ßig und stark besetz­ten 20-köp­fi­gen Grup­pe mit einem End­kampf­platz der bes­ten acht Wer­fe­rin­nen gelieb­äu­gelt. Dazu wäre jedoch ein Wurf im Bereich ihrer Best­wei­te von 54,66 Metern von Nöten gewe­sen. Einem Auf­takt­ver­such von 52,05 Metern folg­te zwei ungül­ti­ge, ver­hal­te­ne Wür­fe, was schließ­lich den 12.Platz für Leo­nie bedeu­te­te. Durch Knie­pro­ble­me nicht gang fit ging Linus Lie­ben­wald in Mön­chen­glad­bach zu Wer­ke. Der Jura-Stu­dent schleu­der­te sei­ne 7,26kg-schwere Metall­ku­gel auf 58,68 Meter, was für ihn den Ein­zug in den End­kampf und Platz acht bedeutete.

15 Nach­wuchs­wer­fer hat­ten sich für den U18-Ham­mer­wurf-Wett­kampf der 16–17jährigen Jungs qua­li­fi­ziert. Zwei davon, Max Baier(TV Frän­kisch-Crum­bach) und And­re Rommel(SC Ber­lin) hat­ten auch schon die Norm(67,50 Meter) für die U18-Euro­pa­meis­ter­schaft über­trof­fen, die in Kür­ze in Bans­ka Brystika/​Slowakei statt­fin­det. Der Kulm­ba­cher Mat­ti Hum­mel hat­te mit sei­ner Best­mar­ke von 65,34 Meter maxi­mal auf die Bron­ze­me­dail­le spe­ku­liert. Doch es kam anders. Mat­ti zeig­te schon beim Ein­wer­fen, dass er sich nicht hin­ter den bei­den in der Bes­ten­lis­te vor ihm lie­gen­den Ath­le­ten ver­ste­cken brauch­te. Favo­rit Max Bai­er leg­te zwei 69-Meter-Wür­fe vor, ehe er sich auf die spä­te­re Sie­gerwei­te von 70,90 Meter stei­ger­te. Mat­ti gelang im vier­ten Durch­gang mit 67,64 Metern eben­fals das Über­tref­fen der EM-Norm, wobei der DLV pro Dis­zi­plin nur zwei Start­plät­ze ver­ge­ben kann. Rom­mel lag noch mit 66,64 Metern auf Rang drei, ehe er sich mit 69,02 Meter an Hum­mel vorbeischob.

Doch das Talent vom UAC Kulm­bach kon­ter­te eis­kalt. Ein lau­ter Schrei, der Ham­mer schien bei einem sehr stei­lem Abwurf­win­kel unend­lich lang lang in der Luft und Mat­ti hat­te mit 69,28 Metern sei­ne bis­he­ri­ge PB um knapp vier Meter über­trof­fen, lag damit auf dem Sil­ber­rang und sprang somit in letz­ter Sekun­de auf den EM-Zug auf.