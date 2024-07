Am Sonn­tag dem 14. Juli erklingt in der Stadt­kir­che ein kir­chen­mu­si­ka­li­sches High­light: Joseph Haydns berühm­tes Ora­to­ri­um „Die Jahreszeiten“!

Haydn illus­triert laut­ma­le­risch den Ver­lauf von Früh­ling, Som­mer, Herbst und Win­ter. Kurz­wei­lig wer­den von Solis­ten, Chor und Orches­ter ver­schie­de­nen Spek­ta­kel der Natur, beson­de­re Ereig­nis­se im Jah­res­ver­lauf und die Tier­welt musi­ka­lisch vorgestellt.

Das Kon­zert ist ein Gemein­schafts­pro­jekt von der Petri­kan­to­rei Kulm­bach und der Stadt­kan­to­rei Bay­reuth. Die Solis­ten sind Anna Nesy­ba (Sopran) sowie Chris­ti­an und Felix Rath­ge­ber (Tenor und Bass). Beglei­tet wer­den die Sän­ge­rin­nen und Sän­ger von der Musi­ca Juven­ta Hal­le, die Lei­tung hat KMD Micha­el Dorn.

Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf u.a. in der Buch­hand­lung im Kir­chen­eck, an der Thea­ter­kas­se sowie ab 16:15 Uhr an der Abendkasse.

Joseph Haydn: Die Jahreszeiten

Ora­to­ri­um für Soli, Chor und Orchester