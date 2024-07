Erst­mals hat die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung in die­sem Jahr einen Tag der Tracht am 14. Juli aus­ge­ru­fen. Das wirft die Fra­ge auf: Wie steht es um die Tracht in Ober­fran­ken? Eins ist klar: die Zei­ten, in denen die Tracht noch zum Stra­ßen­bild gehör­te, sind längst vor­bei. Den­noch hat die Tracht für vie­le Men­schen in Ober­fran­ken noch eine gro­ße Bedeu­tung und wird gera­de zu gemein­sa­men Fes­ten und bei tra­di­tio­nel­len Anläs­sen noch häu­fig getragen.

Unvor­stell­bar wäre die Kirch­weih ohne die Land­ju­gend in ihren Trach­ten oder ein Dorf­fest ohne die Musik­ka­pel­len und Tanz­grup­pen, alle ein­heit­lich geklei­det in tra­di­tio­nel­ler Klei­dung. „In unse­rer glo­ba­li­sier­ten Welt ist die Tracht ein wert­vol­les Ele­ment, mit der sich die Men­schen zuge­hö­rig zei­gen zu ihrer Hei­mat und der Gemein­schaft“, so beschreibt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm die Bedeu­tung der Tracht in Ober­fran­ken. Und die Trach­ten­be­ra­te­rin Dr. Bir­git Jau­er­nig meint: „Hei­mat ist ein Grund­be­dürf­nis fast aller Men­schen. Tracht gibt der Hei­mat ein Gesicht und ver­leiht ihr Far­be und Glanz.“ Seit 1981 unter­hält der Bezirk Ober­fran­ken daher – als Teil der Kul­tur- und Hei­mat­pfle­ge – eine Trach­ten­be­ra­tungs­stel­le. Zu den Auf­ga­ben gehört die Bera­tung von Ver­ei­nen genau­so wie das Sam­meln und Archi­vie­ren von Doku­men­ten und ori­gi­na­len Klei­dungs­stü­cken und die Kon­zep­ti­on von Aus­stel­lun­gen. Die Trach­ten­be­ra­tung des Bezirks Ober­fran­ken hat ihren Sitz im Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land in Frensdorf.

Eine neue Aus­stel­lung der ober­frän­ki­schen Trach­ten­be­ra­tung wur­de nun im Deut­schen Schie­fer­ta­fel­mu­se­um in Lud­wigs­stadt im Land­kreis Kro­nach vor­ge­stellt. Klei­dung als Hei­mat – VER­EINt in Tracht – so der bezeich­nen­de Titel der Wan­der­aus­stel­lung, in der der Bezirk Ober­fran­ken auf die Bedeu­tung von Tracht und von ehren­amt­li­chem Enga­ge­ment für die Kul­tur in länd­li­chen Regio­nen auf­merk­sam macht. Am Bei­spiel von acht Ver­ei­nen und Grup­pen aus dem Land­kreis Kro­nach wird gezeigt, wie wich­tig das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment für unse­re Kul­tur abseits der gro­ßen Städ­te ist und wel­che Rol­le die Tracht dabei spielt. Die Bei­spie­le füh­ren in alle Tei­le des Land­krei­ses und machen die Viel­falt des kul­tu­rel­len Lebens auf dem Land bewusst. Die Erin­ne­rung an einst bedeu­ten­de Gewer­be wie die Flö­ße­rei oder den Berg­bau wird von den Tra­di­ti­ons­ver­ei­nen wach­ge­hal­ten. So ist der ältes­te Trach­ten­ver­ein im Kro­nacher Land, „Die Rosen­berg­ler“ zum Bei­spiel der Sym­bol­fi­gur des Fran­ken­wal­des gewid­met, dem Flö­ßer. Der Knap­pen­ver­ein Stock­heim wid­met sich der Pfle­ge der Tra­di­ti­on rund um die einst bedeu­ten­den Stein­koh­le­berg­wer­ke in der Regi­on. Die Aus­stel­lung „VER­EINt in Tracht“ – Klei­dung als Hei­mat ist noch bis zum 26. Juli in Lud­wigs­stadt zu sehen und wan­dert anschlie­ßend durch den Land­kreis Kro­nach. Alle Ter­mi­ne fin­den Sie unter https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​t​r​a​c​h​t​e​n​b​e​r​a​t​ung.

„Unse­re Aus­stel­lung zeigt auch die extrem wich­ti­ge Bedeu­tung des Ehren­am­tes, die kon­ti­nu­ier­li­che Arbeit in den Ver­ei­nen vor Ort, die nur dank vie­ler hel­fen­der Hän­de mög­lich ist.“, so die Lei­te­rin der Kul­tur­ser­vice­stel­le des Bezirks Ober­fran­ken, Bar­ba­ra Chris­toph. Wie vie­le Men­schen in Ober­fran­ken wirk­lich Tracht tra­gen lässt sich aller­dings nur schwer ermit­teln. Im Trach­ten­gau­ver­band sind in 38 Ver­ei­nen etwa 4000 Mit­glie­der enga­giert. Aller­dings sind hier die zahl­rei­chen Land­ju­gend­grup­pen, Hei­mat­ver­ei­ne und Volks­tanz­grup­pen oder Chö­re und Musik­ka­pel­len nicht einbezogen.