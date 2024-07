Was macht mir gro­ße Freu­de? Die­ser Fra­ge ging die Kir­che Kun­ter­bunt Coburg am ver­gan­ge­nen Sams­tag auf die Spur. Die Aktiv- und Krea­tiv­sta­tio­nen zu Beginn mach­ten vie­len teil­neh­men­den Fami­li­en beson­ders viel Freu­de. Die Besu­cher konn­ten hier Käp­pis bedru­cken, Son­nen­fän­ger bas­teln, Rie­sen­sei­fen­bla­sen machen und mit den Füßen malen, und vie­les mehr. Auch sport­lich ging es zu. Im Rosen­gar­ten gab es ein India­ca- und ein Fuß­ball­feld, ein Rie­sen-Tram­po­lin, einen Was­ser­par­cours sowie wei­te­re Out­door-Spie­le. In der Fei­er­zeit wur­de die Geschich­te der Emma­us­jün­ger in einem Thea­ter­stück nacherzählt.

Es wur­de gezeigt, wie aus ihrer Trau­er um Jesu Tod die größ­te Freu­de wur­de. Die Band spiel­te stim­mungs­vol­le Lie­der zum mit­sin­gen und ‑tan­zen. Nach dem kos­ten­lo­sen Mit­tag­essen wur­den, zur Freu­de der meis­ten Gäs­te, eini­ge der Sta­tio­nen aus der Anfangs­pha­se wie­der geöff­net. Das Pro­gramm am Nach­mit­tag wur­de in Koope­ra­ti­on mit dem Jung­schar- und Fami­li­en­tag des CVJM Bay­ern gestal­tet. Zusätz­lich zum Rosen­gar­ten gab es noch wei­te­re Aktio­nen und eine Hüpf­burg auf dem Alberts­platz. Den Tag run­de­te ein Mit­mach-Kon­zert von Mike Mül­ler­bau­er ab. Die­ser bekann­te, christ­li­che Kin­der­lie­der­ma­cher schaff­te es, in kur­zer Zeit alle Gäs­te, egal wel­chen Alters, zu begeis­tern. Sei­ne mit­rei­ßen­den Lie­der luden zum Tan­zen und Sin­gen ein.

Einen aus­führ­li­chen Bericht mit vie­len Bil­dern fin­det sich auf www​.kiku​co​.de. Die nächs­te Kir­che Kun­ter­bunt fin­det am 19.10.2024 in der JUBI Neu­kir­chen statt. Die Kir­che Kun­ter­bunt Coburg ist ein Koope­ra­ti­ons­pro­jekt des CVJM Coburg, den Kir­chen­ge­mein­den St. Moriz, Johan­nes­kir­che, Katha­ri­na-von-Bora Gemein­de und der ev.-luth. Gesamt­kir­chen­ge­mein­de Coburg.