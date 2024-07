Pfei­fen­pa­ten­schaf­ten für die Lah­mer Herbst-Orgel

Das som­mer­li­che Kon­zert wird geprägt von zwei beson­ders ein­drück­li­chen Wer­ken Johann Sebas­ti­an Bachs. Am Beginn steht eine sei­ner packen­den, kom­pak­ten „Luthe­ri­schen Mes­sen.“ Bach griff bei der Zusam­men­stel­lung der Mes­sen meist auf Aus­schnit­te sei­ner Leip­zi­ger Kan­ta­ten zurück – so etwa bei dem federnd-jubi­lie­ren­den Glo­ria, das er der Kan­ta­te „Gott der Herr ist Sonn und Schild“ ent­lehn­te, oder der fina­len mit­rei­ßend-vir­tuo­sen Fuge „Cum sanc­to spririto.“

Zwei Jubi­lä­en ste­hen mit die­sem Kon­zert in engem Zusam­men­hang: Vor 500 Jah­ren erschie­nen die ers­ten bei­den deutsch­sprach­li­chen evan­ge­li­schen Lied­samm­lun­gen, zu denen Mar­tin Luther maß­geb­lich bei­trug. Vor 300 Jah­ren begann Johann Sebas­ti­an Bach sei­nen Jahr­gang von ins­ge­samt 66 Kan­ta­ten, denen jeweils ein (meist recht bekann­tes) Kir­chen­lied zugrun­de liegt. So ver­hält es sich auch mit „Wer nur den lie­ben Gott lässt wal­ten“, dem Schluss­punkt des Pro­gramms. Der von tie­fem Gott­ver­trau­en erzäh­len­de Text bot Bach Anre­gun­gen für eine äußerst viel­fäl­ti­ge Ver­to­nung. Fast bild­lich wer­den Blitz und Don­ner, das ver­geb­li­che Bau­en auf Sand oder der Gegen­satz von Arm und Reich vor Aug und Ohren geführt. Die Solis­ten und das Dresd­ner Barock­or­ches­ter zeich­nen sich durch eine his­to­risch infor­mier­te, fein durch­hör­ba­re und rhyth­misch pul­sie­ren­de Musi­zier­wei­se aus. Impro­vi­sa­tio­nen an der berühm­ten Herbst-Orgel zu den The­men Bachs und das Ein­stim­men in das bekann­te Kir­chen­lied run­den das Pro­gramm ab.

Kar­ten sind zu 12 € / erm. 8 € an der Abend­kas­se erhält­lich, Kin­der und Jugend­li­che bis 18 Jah­ren frei.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.herbstor​gel​.itz​grund​-evan​ge​lisch​.de

Das Kon­zert fin­det mit freund­li­cher Unter­stüt­zung der Nie­der­füll­ba­cher Stif­tung, der Ev.-Luth. Lan­des­kir­che in Bay­ern, des Ev.-Luth. Deka­nats Michel­au und des Freun­des­krei­ses der Lah­mer Herbst-Orgel statt.

Seit Kur­zem ist es mög­lich, mit­tels Pfei­fen­pa­ten­schaf­ten zum Erhalt der Lah­mer Herbst-Orgel bei­zu­tra­gen. Die­se Orgel zählt zu den bedeu­tends­ten his­to­ri­schen Orgeln Bay­erns und ist sanie­rungs­be­dürf­tig. Schirm­herr der geplan­ten Restau­rie­rung ist Dr. Hein­rich Bedford-Strohm, bay­ri­scher Lan­des­bi­schof von 2011 bis 2023. Auch die Regio­nal­bi­schö­fin des Kir­chen­krei­ses Bay­reuth, Frau Dr. Doro­thea Grei­ner, enga­giert stark sich für die Herbst-Orgel und sagt: „Ich habe eine Pfei­fen­pa­ten­schaft abge­schlos­sen, um den Erhalt der wert­volls­ten BACH-Orgel in Fran­ken zu unter­stüt­zen. Las­sen auch Sie sich dafür begeis­tern, machen Sie mit!“ – Patin­nen und Paten wer­den, wenn gewünscht, nament­lich auf der Web­site und spä­ter auf einer Tafel in der Schloß­kir­che erwähnt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Mög­lich­keit zum Abschlie­ßen einer Paten­schaft fin­den Sie unter www​.herbstor​gel​-lahm​.de

KAN­TA­TEN­KON­ZERT „WER NUR DEN LIE­BEN GOTT LÄSST WALTEN“

Sonn­tag, 14. Juli, 17 Uhr, Schloß­kir­che Lahm (Itz­grund)

(Itz­grund) Bach­kan­ta­te BWV 93, Mes­se G‑Dur BWV 236

Anne Stad­ler – Sopran, Ste­fan Kunath – Alt­us, Jonas Fin­ger – Tenor, Cor­ne­li­us Uhle – Bass

Dresd­ner Barockorchester

Lucas Poh­le, Lei­tung und Orgel