Die Stadt Bam­berg und das Bam­ber­ger Kli­ma­schutz­bünd­nis laden herz­lich ein, sich an der Kam­pa­gne „100% Zukunfts­en­er­gie“ zu betei­li­gen. Im Rah­men des Pro­jekts Mit­Mach­Kli­ma wird im Herbst 2024 eine mul­ti­me­dia­le und inter­ak­ti­ve Aus­stel­lung zum The­ma Ener­gie­wen­de in Bam­berg prä­sen­tiert. Gesucht wer­den krea­ti­ve Wer­ke, die regio­na­le Posi­tiv­bei­spie­le zur Ener­gie­wen­de zei­gen und die Besu­cher inspi­rie­ren. Ob Male­rei, Foto­gra­fie, Tex­te, Per­for­man­ces oder ande­re Kunst­for­men – der Krea­ti­vi­tät sind kei­ne Gren­zen gesetzt.

Ziel der Aus­stel­lung ist es, die Ener­gie­wen­de emo­tio­nal und ästhe­tisch fass­bar zu machen und die sozia­le sowie kul­tu­rel­le Dimen­si­on die­ses wich­ti­gen The­mas zu beleuch­ten. „Kunst kann als Spie­gel der Gesell­schaft wir­ken und Ver­än­de­run­gen indi­vi­du­ell aus­drü­cken, berüh­ren und bewe­gen – genau das wol­len wir in unse­rer Aus­stel­lung zei­gen“, sagt Bür­ger­meis­ter und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glüsen­kamp. Teil­neh­men kön­nen Kunst­schaf­fen­de, die in Fran­ken woh­nen oder einen bio­gra­phi­schen Bezug zur Regi­on haben.

Eine Jury wählt einen Teil der ein­ge­reich­ten Wer­ke aus und ver­gü­tet die­se bei Aus­wahl mit bis zu 300 Euro. Inter­es­sier­te Künst­le­rin­nen und Künst­ler wer­den gebe­ten, ihre Wer­ke bis zum 22. Juli 2024 ein­zu­rei­chen. Benö­tigt wer­den Fotos der Arbei­ten, Tex­te oder Vide­os, eine kur­ze Vor­stel­lung der eige­nen Per­son sowie ein State­ment zur Moti­va­ti­on und zum the­ma­ti­schen Bezug. Ein­sen­dun­gen erfol­gen unter dem Stich­wort „100% Zukunfts­en­er­gie“ per E‑Mail an mitmachklima@​stadt.​bamberg.​de. Glüsen­kamp ani­miert zur Teil­nah­me: „Nut­zen Sie die Chan­ce, Ihre künst­le­ri­schen Ideen in den Dienst der Ener­gie­wen­de zu stel­len und Teil einer inspi­rie­ren­den Aus­stel­lung zu werden!“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Teil­nah­me­be­din­gun­gen fin­den Sie unter www​.mit​mach​kli​ma​.de/​z​u​k​u​n​f​t​s​e​n​e​r​gie.