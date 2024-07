Vie­le Men­schen wün­schen sich, dass ihre gespen­de­te Klei­dung Gutes tut. Dafür soll­ten kei­ne anony­men Con­tai­ner genutzt wer­den. Die gemein­nüt­zi­ge Deut­sche Klei­der­stif­tung führt natio­nal und inter­na­tio­nal Hilfs­pro­jek­te durch. Zur Unter­stüt­zung sam­meln meh­re­re evan­ge­li­sche Gemein­den im Deka­nat Münch­berg Tex­ti­li­en und Schu­he. Will­kom­me­ne Spen­den sind gut erhal­te­ne, sau­be­re Beklei­dung für alle Alters­grup­pen und jede Jah­res­zeit, gut wei­ter trag­ba­re Schu­he und Tex­ti­li­en wie Bett­wä­sche, Hand­tü­cher und Tisch­de­cken. Die Stif­tung unter­stützt vie­le Men­schen in Not­si­tua­tio­nen, betreibt aber aus­drück­lich kein Recy­cling. Nicht mehr trag­ba­re Klei­dung und stark ver­schmut­ze oder beschä­dig­te Tex­ti­li­en sind daher für die Klei­der­samm­lung nicht geeig­net. Abga­be­mög­lich­kei­ten fin­den sich vom 15.07. bis 20.07.2024 an fol­gen­den Sammelstellen:

Ahorn­berg: Gemein­de­haus, Kirch­gas­se 4

Helm­b­rechts: Gara­ge am Gemein­de­haus, Schul­stra­ße 6

Mar­tin­lamitz: Gara­ge 3, Pfarr­haus, Korn­berg­stra­ße 22 (jeweils 8–18 Uhr)

Münch­berg: Gemein­de­haus-Gara­ge, Mari­en­stra­ße 13

Schwar­zen­bach an der Saa­le: Gemein­de­zim­mer, Kirch­berg 2 (jeweils 8–18 Uhr)

Stamm­bach: Rech­te Gara­ge, Schul­stra­ße 1 (nur bis 19.07. jeweils 8–18 Uhr)

Wüs­ten­sel­bitz: Gara­ge, Schüt­zen­stra­ße 12 (nur bis 19.07.)

Zell im Fich­tel­ge­bir­ge: Pfarr­haus-Gara­ge, Markt­platz 6

Die Deut­sche Klei­der­stif­tung sor­tiert Klei­der­spen­den und gibt einen Teil an Klei­der­kam­mern und sozia­le Ein­rich­tun­gen in Deutsch­land wei­ter. Mit einem wei­te­ren Teil wer­den inter­na­tio­na­le Koope­ra­ti­ons­part­ner belie­fert, die damit sozia­le Pro­jek­te ermög­li­chen. Die Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on möch­te so dazu bei­tra­gen, dass auch ein­kom­mens­schwa­che Men­schen ihre Wür­de wah­ren und am gesell­schaft­li­chen Leben teil­ha­ben kön­nen. Zur Finan­zie­rung der gemein­nüt­zi­gen Arbeit wer­den fer­ner Sam­mel­wa­ren in wei­te­re Sor­tie­run­gen gebracht, die Mit­glie­der der Dach­or­ga­ni­sa­ti­on „Fair­Wer­tung e.V.“ sind. Fra­gen beant­wor­tet ger­ne die Deut­sche Klei­der­stif­tung unter Tel. 05351–523540 oder im Inter­net unter www​.klei​der​stif​tung​.de.