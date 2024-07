Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um His­to­ri­cum Wirs­ber­gen­se (CHW) lädt im Rah­men sei­nes Som­mer­pro­gramms am Diens­tag, 16. Juli, 18 Uhr, zu einer Füh­rung nach Thur­n­au ein. Der His­to­ri­ker Dr. Mar­cus Mühlnik­el wird zu den Spu­ren der dor­ti­gen Schuh­fa­brik füh­ren. Nach dem Zwei­ten Welt­krieg ent­stand in Thur­n­au eine Schuh­fa­brik, die den Ort für eini­ge Jahr­zehn­te mit­präg­te. Die Fir­ma „Ami­go“ pro­du­zier­te den ers­ten gefüt­ter­ten Damen­stie­fel der Bun­des­re­pu­blik und lie­fer­te ihre Pro­duk­te deutsch­land­weit. Zeit­wei­se waren über 100 Per­so­nen in der Schuh­pro­duk­ti­on beschäf­tigt. Die Füh­rung befasst sich mit Auf­stieg und Nie­der­gang die­ses Indus­trie­be­triebs und sucht hier­zu die ver­schie­de­nen ehe­ma­li­gen Pro­duk­ti­ons­stand­or­te auf. Treff­punkt ist der Bus­bahn­hof Thur­n­au (Ecke Bahnhofstraße/​Kasendorfer Straße).Die Ver­an­stal­tung ist öffent­lich. Alle Inter­es­sier­ten sind ein­ge­la­den, die Teil­nah­me ist kos­ten­frei und ohne Vor­anmel­dung mög­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.chw​-fran​ken​.de.