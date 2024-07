Johan­nes:

War­um ist es schwie­rig, eine Bat­te­rie eines E‑Autos wie­der auf­zu­la­den? Die Bat­te­rie eines E‑Autos benö­tigt sehr viel Ener­gie. Die Bat­te­rien sind daher sehr groß. Lädt man eine Bat­te­rie lang­sam, lässt sich sehr viel mehr Ener­gie spei­chern, als wenn man sie schnell lädt. Man möch­te beim Auf­tan­ken aber nicht 10 Stun­den war­ten, son­dern lie­ber 5 Minu­ten. Das ist ein Pro­blem an des­sen Lösung momen­tan geforscht wird.

Leo:

Wel­che Arten von Bat­te­rien gibt es? Je nach Typ bestehen Bat­te­rien aus unter­schied­li­chen Che­mi­ka­li­en. Im Prin­zip gibt es tau­sen­de Mög­lich­kei­ten. Die Bat­te­rien, die wir ver­wen­den, bestehen aus Metal­len und Metall­oxi­den mit Flüs­sig­keit dazwi­schen. Die Ele­men­te, die man dafür braucht, sind end­lich – es gibt sie nicht belie­big oft. Zink und Man­gan­oxid kön­nen zum Bei­spiel in einer Bat­te­rie sein, Lithi­um und Cobalt­oxid, oder Nickel und Cad­mi­um. Kann man eini­ge Bat­te­rien end­los nut­zen? Das wäre wirk­lich ide­al. Wenn man eine auf­lad­ba­re Bat­te­rie ver­nünf­tig lädt und ver­wen­det, kann man sie hun­dert, manch­mal auch tau­send Mal benut­zen. Wir for­schen an Bat­te­rien, die man 10.000 Mal laden kann. Klappt das, brau­che ich nicht 10.000 ein­zel­ne Bat­te­rien, die ja auch alle Müll pro­du­zie­ren und Geld kos­ten, son­dern nur 1 Batterie.

Mor­gan:

Was ist der Unter­schied zwi­schen einer Bat­te­rie für ein E‑Auto und der in einem Ver­bren­ner-Auto? Der Blei­ak­ku­mu­la­tor also die Auto­bat­te­rie wird benö­tigt, um Storm für das Star­ten des Autos bereit­zu­stel­len oder um Radio, Schei­ben­wi­scher oder Schein­wer­fer­licht auch bei abge­stell­tem Motor zu haben. Dafür wird wenig Ener­gie gebraucht, die beim Ver­bren­nen von Kraft­stoff wie­der in die Auto­bat­te­rie gela­den wird. Das Betrei­ben eines E‑Autos benö­tigt eine viel grö­ße­re Men­ge an Ener­gie, nach momen­ta­nem Stand ca. 700kg Lithi­um-Ionen Batterien.

Isa­bel­la:

Wer hat die Bat­te­rie erfun­den? Ales­san­dro Vol­ta stell­te 1800 mit der Volta´sche Säu­le den ers­ten elek­tro­che­mi­schen Spei­cher vor. Nach ihm ist die Span­nung in Volt benannt. Die ers­te Bat­te­rie als Ener­gie­spei­cher stammt von Dani­ell 1836, und für die Erfor­schung von wie­der auf­lad­ba­ren Bat­te­rien beka­men Goo­den­ough, den Nobel­preis in Che­mie 2019.

Ame­lie:

Kann man Bat­te­rien als Kind selbst bau­en? Strom kann man selbst erzeu­gen, wenn zwei unter­schied­li­che Metal­le wie Kup­fer und Zink durch eine sau­re Lösung wie eine Zitro­ne ver­bun­den wer­den. Wie das genau funk­tio­niert, zei­ge ich an ver­schie­de­nen Bei­spie­len in der Kin­der-Uni. War­um sind Bat­te­rien unter­schied­lich groß? Es gibt zwei Mög­lich­kei­ten mehr Ener­gie in einer Bat­te­rie zu spei­chern. Ent­we­der man nutzt ande­re Ele­men­te oder man macht Bat­te­rien grö­ßer. Es gibt also unter­schied­li­che For­men und Grö­ßen, je nach­dem, für was die Bat­te­rie benutzt wird. Eine Uhr etwa braucht eine viel klei­ne­re Bat­te­rie als die Typi­schen, die man so für Han­dy oder Autos kennt.

Kin­der-Vor­trag:

17. Juli 2024, 17.15 Uhr Pro­fes­sor Dr. André Grö­schel Pro­fes­sur für Poly­mer­ma­te­ria­len für elek­tro­che­mi­sche Spei­cher Bat­te­rien, die klei­nen Strom­spei­cher Habt ihr euch mal gefragt, was in einer Bat­te­rie drin­steckt? Wo und wie genau wird der Strom in die­sen klei­nen Päck­chen gespei­chert und spä­ter wie­der her­aus­ge­holt und ver­wen­det. Wie funk­tio­nie­ren ei­gentlich die Bat­te­rien in euren Han­dys, Lap­tops, oder E‑Autos und war­um dürft ihr lee­re Bat­te­rien nicht ein­fach in den Haus­müll wer­fen? Was wäre, wenn es kei­ne Bat­te­rien mehr gäbe? Zur Beant­wor­tung die­ser und wei­te­rer Fra­gen zu Auf­bau, Funk­ti­on und Recyc­ling von Bat­te­rien, laden wir euch zu unse­rem span­nenden Vor­trag zum The­ma Bat­te­rien ein und zei­gen euch, wie ihr eine Bat­te­rie selbst bau­en könnt. Aus Kartoffeln!

Eltern-Vor­trag:

17. Juli 2024, 17.15 Uhr Pro­fes­so­rin Dr. Anna Schenk Phy­si­ka­li­sche Che­mie See­igel, Schne­cke & Co.: Von der Archi­tek­tur bio-logi­scher Mine­ra­li­en zu leis­tungs­fä­hi­gen Ener­gie­ma­te­ria­li­en Bio­lo­gi­sche Mine­ra­li­en wei­sen oft eine kom­ple­xe orga­ni­sier­te inne­re Struk­tur auf, die einer bestimm­ten Funk­ti­on ange­passt ist. Inspi­riert von den ausgeklü­gelten Bau­prin­zi­pi­en der Natur las­sen sich auch neue Kon­zep­te für eine res­sour­cen­scho­nen­de und ökoeffi­ziente Her­stel­lung tech­no­lo­gisch rele­van­ter Materia­lien ablei­ten. Der Vor­trag ver­mit­telt einen Ein­blick in die fas­zi­nie­ren­de Welt der bio­lo­gi­schen Mineralarchi­tekturen und der bio­in­spi­rier­ten Materialchemie.