Am Sonn­tag den 07.07.2024 um 22:16 Uhr wur­de die Feu­er­wehr Eber­mann­stadt zur Was­ser­not 0 an die Wie­sent nach Eber­mann­stadt alar­miert. Ein ver­letz­ter Storch kam im fla­chen, Was­ser nicht mehr wei­ter, der Feu­er­wehr war das Ein­fan­gen am Fluss zu hei­kel, wes­halb wir nach­alar­miert wur­den. Phil­ipp Nüt­zel über­nahm als Ein­satz­lei­ter. Zudem auf­grund der Nähe der WW FO 91/2 (Ebs). Mit je 3 Was­ser­ret­tern wur­den Raft und Schlauch­boot Fluss­auf-/ab­wärts posi­tio­niert um ein mög­li­ches Ent­flie­hen zu stop­pen. Ein Was­ser­ret­ter über­nahm das Ein­fan­gen mit Netz. Mit­tels Schlauch­boot wur­de der Vogel auf die ande­re Ufer­sei­te ver­bracht. Um 22:50 Uhr konn­te der Storch in einen Käfig gege­ben wer­den. Vie­len Dank an alle Betei­lig­ten und allen die bereit­stün­den, falls mehr benö­tigt wor­den wäre. Ein­satz­en­de mit auf­räu­men ca. 00:00 Uhr. Betei­ligt an dem Ein­satz waren die Was­ser­wacht Eber­mann­stadt, Feu­er­wehr Eber­mann­stadt, Poli­zei Ebermannstadt.