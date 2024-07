Ver­net­zung für eine regio­na­le Bio-Wertschöpfung

Am 4. Juli 2024 besuch­ten Land­wir­te und Inter­es­sier­te aus den Öko-Modell­re­gio­nen Bam­ber­ger Land und Frän­ki­sche Schweiz das bio-zer­ti­fi­zier­te Getrei­de­la­ger der Sona­tur Bio­ge­trei­de GmbH & Co. KG in Hei­li­gen­stadt in Ober­fran­ken. Die von bei­den Öko-Modell­re­gio­nen orga­ni­sier­te Ver­an­stal­tung bot den 40 Teil­neh­men­den die Mög­lich­keit, um das Lager und mög­li­che Auf­ar­bei­tungs- und Ver­ar­bei­tungs­mög­lich­kei­ten kennenzulernen.

Die Sona­tur-Geschäfts­füh­rer Sebas­ti­an Ott und Maxi­mi­li­an Foch­ler führ­ten die Besu­cher durch die Ört­lich­kei­ten und beant­wor­te­ten zahl­rei­che Fra­gen der regio­na­len Akteu­rin­nen und Akteu­re. Im Jahr 2022 über­nahm der Lage­rungs­dienst­leis­ter das ehe­ma­li­ge Raiff­ei­sen­ge­län­de in Hei­li­gen­stadt und moder­ni­sier­te es. Der Haupt­sitz des Unter­neh­mens befin­det sich in Kir­chen­lamitz bei Hof. Bereits 2015 hat­te das Unter­neh­men dort eine ehe­ma­li­ge Por­zel­lan­fa­brik in ein bio-zer­ti­fi­zier­tes Getrei­de­la­ger umgebaut.

Wäh­rend der Betriebs­füh­rung wur­de der Weg des Getrei­des nach der Anlie­fe­rung detail­liert vor­ge­stellt. Nach dem Wie­gen erfolgt eine Bepro­bung, um die wich­tigs­ten Qua­li­täts­pa­ra­me­ter sofort zu bestim­men. Anschlie­ßend wird das Ern­te­gut in die Gos­se abge­la­den und mit­hil­fe von För­der­bän­dern durch die Rei­ni­gungs- und Trock­nungs­an­la­gen an sei­nen vor­läu­fi­gen Bestim­mungs­ort trans­por­tiert. Die Ver­mark­tung des Getrei­des muss vor­ab durch Ver­mark­tungs­ge­sell­schaf­ten, Bio­bau­ern oder Müh­len gere­gelt sein, da Sona­tur ein rei­ner Dienst­leis­ter für die Lage­rung und Auf­be­rei­tung von Drusch­früch­ten ist.

Bei Bio-Geträn­ken dis­ku­tier­ten die Teil­neh­mer über mög­li­che Koope­ra­ti­ons­mög­lich­kei­ten. Die Aus­sicht, das Bio-Lager im Kreis Bam­berg zu belie­fern, stellt für vie­le eine will­kom­me­ne Mög­lich­keit dar, Lie­fer­we­ge zu ver­kür­zen und den Anbau siche­rer zu gestal­ten. Die Ver­an­stal­tung ver­deut­lich­te, dass der Betrieb eines sol­chen Bio-Lagers eine anspruchs­vol­le Auf­ga­be ist, die viel Know-how und Per­so­nal­ein­satz erfor­dert. Die Lage­rung von Getrei­de ist wesent­lich auf­wän­di­ger, als es auf den ers­ten Blick erschei­nen mag.

Zusam­men­fas­send bot die Exkur­si­on wert­vol­le Ein­bli­cke in die Abläu­fe und Her­aus­for­de­run­gen eines Bio-Getrei­de­la­gers und stärk­te die Ver­net­zung der regio­na­len Bio-Akteu­rin­nen und ‑Akteu­re. Die Ver­an­stal­tung för­der­te den Aus­tausch und leg­te den Grund­stein für zukünf­ti­ge Koope­ra­tio­nen zur Ver­bes­se­rung der regio­na­len Bio-Wert­schöp­fungs­ket­ten für Bio-Druschfrüchte.