Ab sofort kommt es in der Tief­ga­ra­ge am Para­de­platz zu tem­po­rä­ren Sper­run­gen von Park­plät­zen und Aus­gän­gen. Grund dafür sind not­wen­di­ge Bau­ar­bei­ten an den Zugän­gen zur Tief­ga­ra­ge im Zuge der Sanie­rung des Para­de­plat­zes. Durch die Bau­ar­bei­ten ste­hen weni­ger Stell­plät­ze zur Ver­fü­gung. Wir bit­ten alle Nut­zer der Tief­ga­ra­ge um Ver­ständ­nis und Geduld. Die genaue Dau­er der Bau­ar­bei­ten kann der­zeit noch nicht abge­schätzt wer­den. Über den Fort­schritt und etwa­ige Ände­run­gen wer­den wir recht­zei­tig infor­mie­ren. Das Park­haus Kro­nen­gar­ten ist wie gewohnt geöff­net und es ste­hen aus­rei­chend Park­mög­lich­kei­ten zur Verfügung.