Was haben Hafer­milch, der blaue Mor­phof­al­ter und der Nürn­ber­ger Reichs­wald gemein­sam? Es sind drei The­men­fel­der her­aus­ra­gen­der vor­wis­sen­schaft­li­che Arbei­ten, mit denen Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus Fran­ken einen Dr. Hans Rie­gel-Fach­preis gewon­nen haben. Ins­ge­samt 18 Arbei­ten in den Fächern Bio­lo­gie, Che­mie, Geo­gra­phie, Infor­ma­tik, Mathe­ma­tik und Phy­sik haben die Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg (FAU) und die Dr. Hans Rie­gel-Stif­tung prä­miert. Das The­men­spek­trum war wie schon in den ver­gan­ge­nen Jah­ren beacht­lich. Ins­ge­samt nah­men 229 Abitu­ri­en­tin­nen und Abitu­ri­en­ten teil. Eine Jury, zusam­men­ge­setzt aus For­schen­den der FAU, bewer­te­te die Arbei­ten nach wis­sen­schaft­li­chen Kri­te­ri­en, wobei beson­ders krea­ti­ve The­men­stel­lun­gen sowie ein deut­lich erkenn­ba­rer prak­ti­scher Eigen­an­teil – zum Bei­spiel in Form von Expe­ri­men­ten – wich­ti­ge Ein­fluss­grö­ßen für die Prä­mie­rung waren. Die dies­jäh­ri­gen Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger sind:

Bio­lo­gie:

1. Platz: Luzia Rickau­er von der BOS Bay­reuth, Bay­reuth, mit dem The­ma “ Der Cras­su­la­ceen-Säu­re­stoff­wech­sel für eine opti­ma­le Was­ser­öko­no­mie von Pflanzen”

2. Platz: Andrea Geh­lert vom Armin-Knab-Gym­na­si­um, Kit­zin­gen, mit dem The­ma „Mensch-Tier-Bezie­hung in All­tag und Therapie“

3. Platz: Anni­ka Hof­mann von der Adal­bert-Raps-Schu­le (FOS/BOS) Kulm­bach, mit dem The­ma “ Die Unter­su­chung der olfak­to­ri­schen Fähig­kei­ten von Ret­tungs­hun­den in Abhän­gig­keit von aus­ge­wähl­ten Para­me­tern” Den Sach­preis für die Schü­ler­för­de­rung erhält die BOS Bayreuth.

Che­mie:

1. Platz: Janika Pelzl vom Emil-von-Beh­ring-Gym­na­si­um, Spar­dorf, mit dem The­ma „Zucker­sü­ßer Tod? Quan­ti­ta­ti­ve Ana­ly­se von Aspartam in Soft­drinks mit­tels HPLC”

2. Platz: Anna Engel vom Emmy-Noe­ther-Gym­na­si­um, Erlan­gen, mit dem The­ma „Der Blaue Mor­phof­al­ter: Far­be ohne Pigmente“

3. Platz: Anne­ma­rie Ritz­haupt-Kleissl vom Emil-von-Beh­ring-Gym­na­si­um, Spar­dorf, mit dem The­ma „Che­mi­sche Betrach­tung von Hafer­milch als Milch­al­ter­na­ti­ve“ Den Sach­preis für die Schü­ler­för­de­rung erhält das Emil-von-Behring-Gymnasium

Geo­gra­phie:

1. Platz: Anni­ka Sand­ner vom Gym­na­si­um Chris­ti­an-Ernes­ti­num, Bay­reuth, mit dem The­ma “Wild­nis Oberfranken?”

2. Platz: Juli­an Hol­le­de­rer vom Gym­na­si­um Wen­del­stein mit dem The­ma “Die Aus­wir­kung des Mes­se­tou­ris­mus auf die Stadt Nürnberg”

3. Platz: Jonas Husch­ke vom Johan­nes-Schar­rer-Gym­na­si­um, Nürn­berg, mit dem The­ma “ Wie beein­flusst der Kli­ma­wan­del den Baum­be­stand des Nürn­ber­ger Reichs­wal­des und was kön­nen wir Men­schen gegen den Rück­gang des Baum­be­stan­des unter­neh­men?” Den Sach­preis für die Schü­ler­för­de­rung erhält das Gym­na­si­um Christian-Ernestinum.

Infor­ma­tik:

1. Platz: Tho­mas Mil­ler vom Mark­grä­fin-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­um, Bay­reuth, mit dem The­ma “ Pro­gram­mie­rung einer Web­sei­te zum Lösen eines Rubik’s Cubes”

2. Platz: Juli­us Ernst vom Gym­na­si­um Bad Königs­ho­fen i. Grab­feld, mit dem The­ma “Umbau eines kon­fen­tio­nel­len Fahr­rads auf ein Pedelec”

3. Platz: Jor­is Mar­tens vom Gym­na­si­um Chris­ti­an-Ernes­ti­num, Bay­reuth, mit dem The­ma “ Simu­la­ti­on von Pla­ne­ten­be­we­gun­gen in Unity” Den Sach­preis für die Schü­ler­för­de­rung erhält das Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium.

Mathe­ma­tik:

1. Platz: Arvid Traue von der Beruf­li­chen Ober­schu­le der Stadt Nürn­berg, Nürn­berg, mit dem The­ma “ Fas­zi­na­ti­on Euler­sche Zahl – Wes­we­gen ist die Zahl e der­ma­ßen besonders?”

2. Platz: Micha­el Zabur­daev vom Marie-The­re­se-Gym­na­si­um, Erlan­gen, mit dem The­ma “Kon­train­tui­ti­ve Mathe­ma­tik: Wann sto­chas­ti­sche Metho­den genaue­re Ergeb­nis­se als deter­mi­nis­ti­sche liefern”

3. Platz: Emi­ly Gödel vom Otto-Hahn-Gym­na­si­um, Markt­red­witz, mit dem The­ma “Die Unvoll­stän­dig­keits­sät­ze Gödel, Can­tor, Pytha­go­ras – ein end­los gefloch­te­nes Band” Den Sach­preis für die Schü­ler­för­de­rung erhält die Beruf­li­chen Ober­schu­le der Stadt Nürnberg.

Die Dr. Hans Rie­gel-Fach­prei­se sind in jedem Fach dotiert mit jeweils 600 Euro für den ers­ten Platz, 400 Euro für den zwei­ten Platz und 200 Euro für den drit­ten Platz. Zudem erhal­ten die Schu­len der Erst­plat­zier­ten einen Sach­preis in Höhe von rund 250 Euro als Aner­ken­nung für die Betreu­ung der Schü­ler­ar­bei­ten durch die jewei­li­gen Fach­leh­re­rin­nen und ‑leh­rer.