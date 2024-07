Das Nie­der­län­di­sche Jugend­or­ches­ter (JON) ist auf sei­ner jähr­li­chen Som­mer­tour­nee durch Euro­pa zu Gast in Bam­berg. Am Don­ners­tag, den 25. Juli, gibt das Orches­ter ein Kon­zert in der Kon­zert­hal­le Bam­berg . Die bes­ten Talen­te im Alter von 14 bis 21 Jah­ren aus den gan­zen Nie­der­lan­den kom­men in die­sem Sin­fo­nie­or­ches­ter zusam­men, um auf höchs­tem Niveau an anspruchs­vol­len Wer­ken des gro­ßen Orches­ter­re­per­toires zu arbei­ten. Das Orches­ter ist Teil des Talent­för­der­pro­gramms der Natio­na­len Jugend­or­ches­ter der Nie­der­lan­de NJON (www​.njon​.nl). Unter der inspi­rie­ren­den Lei­tung des Diri­gen­ten Jur­jen Hem­pel set­zen die Orches­ter­mit­glie­der ihr gan­zes Talent und ihre jugend­li­che Ener­gie ein, um Emo­tio­nen, Humor und Dra­ma­tik in Dmi­t­ri Schost­a­ko­witsch anspruchs­vol­ler 5. Sin­fo­nie zum Aus­druck zu brin­gen. Die vir­tuo­se nie­der­län­di­sche Gei­ge­rin Rosan­ne Phil­ip­pens bril­liert in Mau­rice Ravels dyna­mi­scher Tzi­ga­ne und Ernest Chaus­sons melan­cho­li­sche Dich­tung „Poè­me“. Der Ein­tritt zu die­sem Kon­zert ist frei. Möch­ten Sie Ihre Wert­schät­zung für die­se jun­gen Musi­ker zum Aus­druck brin­gen? Im Anschluss kön­nen Sie eine frei­wil­li­ge Spen­de geben. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über das Orches­ter: www​.njon​.nl.