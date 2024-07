Zum 1000‐​jährigen Jubi­lä­um wird das Kol­ping­werk Bam­berg am 14. Juli 2024 mit dem Mitmach‐​Mobil vom Kolping‐​Netzwerk für Geflüch­tet vor Ort sein. Das inter­ak­ti­ve Mitmach‐​Mobil vom Kolping‐​Netzwerk für Geflüch­tet kommt nach Bam­berg. Deutsch­land ist bunt – Men­schen vie­ler unter­schied­li­cher Natio­nen fin­den hier eine neue und siche­re Hei­mat. Das KOLPING‐​Netzwerk für Geflüch­te­te leis­tet Hil­fe­stel­lung dabei, mit­ein­an­der ins Gespräch zu kom­men und mög­li­che Vor­ur­tei­le aus dem Weg zu räu­men. In Deutsch­land leben aktu­ell mehr als 3 Mil­lio­nen Men­schen mit Flucht­ge­schich­te und prä­gen unse­re Gesell­schaft maß­geb­lich mit.

Ob auf dem Schul­hof, in der Nach­bar­schaft, auf dem Arbeits­markt, im Sport­ver­ein oder beim täg­li­chen Ein­kauf – eigent­lich gibt es vie­le Mög­lich­kei­ten, mit Geflüch­te­ten in Kon­takt zu kom­men. Aber immer noch gibt es Hemm­schwel­len. Wie kann ich Men­schen mit Flucht­ge­schich­te auf Augen­hö­he begeg­nen? Wie kann es gelin­gen, sich gegen­sei­tig zu respek­tie­ren und alle ins gesell­schaft­li­che Leben mit einzubeziehen?

Das Mitmach‐​Mobil vom Kolping‐​Netzwerk für Geflüch­te­te hilft bei genau die­sen Fra­gen! Ein LKW voll­ge­packt mit inter­ak­ti­ven Spie­len, Fil­men, Büchern und Mitmach‐​Aktionen lädt Kin­der und Erwach­se­ne dazu ein, sich mit der Fra­ge aus­ein­an­der zu set­zen, wie ein gutes und fai­res Mit­ein­an­der für Alle in unse­rem All­tag gelin­gen kann. Am Sonn­tag, 14.07.2024 öff­net das Mitmach‐​Mobil in Bam­berg sei­ne Türen. Es wird auf dem Hein­richs­fest am Bam­ber­ger DOM (Dom­stra­ße – hin­ter Alter Hof­hal­tung) ste­hen und von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr jeden will­kom­men heißen.

Kei­ne Vor­anmel­dung nötig. Beglei­tet wird das Mitmach‐​Mobil vor Ort von geschul­ten Fach­kräf­ten, die für Fra­gen rund um die The­ma­tik zur Ver­fü­gung ste­hen. Zusätz­lich ist ein Rah­men­pro­gramm geplant von vie­len wei­te­ren Stän­den auf dem Bam­ber­ger Dom­platz. Auch gibt es einen „Hof der Jugend“ in dem sich die Jugend­ver­bän­de des BDKJ prä­sen­tie­ren wer­den. Auch die Kol­ping­ju­gend wird mit dem Kli­ma­mo­bil dar­an betei­ligt sein.