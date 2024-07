Auf kos­ten­los Bahn­fah­ren dür­fen sich am ers­ten Feri­en­tag der Som­mer­fe­ri­en wie­der Bay­erns 1er-Schü­le­rin­nen und 1er-Schü­ler freu­en. Die Akti­on rich­tet sich an die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der baye­ri­schen Grund‑, Mittel‑, Förder‑, Wirtschafts‑, Real‑, Fach­ober- und Berufs­ober­schu­len sowie Gym­na­si­en mit einer „Eins“, einem „Sehr gut“, einer ent­spre­chen­den Punkt­zahl im Zeug­nis oder mit einem sehr guten Ver­bal­gut­ach­ten. Die freie Fahrt gilt am 29. Juli 2024 von 0 Uhr bis 24 Uhr in allen Nah­ver­kehrs­zü­gen in Bay­ern in der 2. Klas­se. Mit­zu­brin­gen sind eine Zeug­nis­ko­pie und ein gül­ti­ger Personal‑, Kin­der- oder Schülerausweis.

Bay­erns Kul­tus­mi­nis­te­rin Anna Stolz: „Eure Ein­ser haben sich gelohnt: Ihr könnt damit nun einen Tag lang kos­ten­los mit der Bahn durch Bay­ern rei­sen. Zum Beginn der Som­mer­fe­ri­en könnt Ihr damit viel­leicht auch noch unbe­kann­te Orte in Bay­ern ken­nen­ler­nen. Ich wün­sche Euch ganz viel Spaß bei Eurem Aus­flug und vie­le neue Ein­drü­cke! Ein gro­ßes Dan­ke­schön an die DB Regio und die ande­ren Eisen­bahn­ver­kehrs­un­ter­neh­men in Bay­ern, die unse­ren Schü­le­rin­nen und Schü­lern die­sen Tag ermöglichen.“

Patrick Pönisch, Regio­nal­lei­ter Mar­ke­ting DB Regio Bay­ern: „Umwelt­freund­lich und bequem durch ganz Bay­ern rei­sen – das geht nur mit der Bahn. Am ers­ten Feri­en­tag haben alle 1er-Schü­le­rin­nen und 1er-Schü­ler einen ganz­tä­gi­gen Frei­fahrt­schein. Wir hof­fen, dass vie­le Kin­der und Jugend­li­che das tol­le Ange­bot nut­zen und zum Feri­en­start flei­ßig mit dem Zug unter­wegs sind. Wir wol­len die Bahn als nach­hal­ti­ges Ver­kehrs­mit­tel und attrak­ti­ven Arbeit­ge­ber bei jun­gen Men­schen noch mehr ins Bewusst­sein rücken, dafür ist die Akti­on eine schö­ne Gelegenheit.“

Neben den Regio­nal- und S‑Bahn-Zügen der DB Regio betei­li­gen sich alle ande­ren Eisen­bahn­ver­kehrs­un­ter­neh­men in Bay­ern zu den glei­chen Kon­di­tio­nen an der Akti­on. Zusätz­lich kön­nen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler von Bay­ern län­der­über­grei­fend bis Lau­da, Crails­heim, Ulm Hbf, Son­ne­berg (Thür) Hbf, Salz­burg Hbf, Kuf­stein, über die Außer­fern­bahn bis Reut­te sowie auf der Stre­cke Mem­min­gen – Wan­gen – Her­gatz fahren.