Am 18. Juni 1874 wur­de haupt­säch­lich von Webern der Gesang­ver­ein Ein­tracht Forch­heim im Hotel Zet­tel­mei­er in der Bay­reu­ther Stra­ße aus der Tau­fe geho­ben. Mit zwei Jubi­lä­ums­kon­zer­ten am 14. Juni im Kul­tur­som­mer­quar­tier Königs­bad und am 6.Juli im Pfarr­saal St. Anna fei­er­te der Gesang­ver­ein Ein­tracht sein 150-jäh­ri­ges Bestehen. Mit einem Pot­pour­ri aus klas­si­schen Volks­lie­dern, Gos­pel sowie deut­schen und inter­na­tio­na­len „Klas­si­kern“ boten der Tra­di­ti­ons­chor unter der bewähr­ten Stab­füh­rung von Mar­ga­re­ta Rumm­ler und im Pfarr­saal St. Anna zusätz­lich der Gesang­ver­ein „Unter uns – Schlaifhau­sen“ den Gäs­ten der Kon­zer­te eine Kost­pro­be der musi­ka­li­schen Band­brei­te ihrer Chöre.

Der Prä­si­dent des Frän­ki­schen Sän­ger­bun­des, Prof. Dr. Fried­helm Brusni­ak, der Vor­sit­zen­de des För­der­ver­eins Chor­aka­de­mie Wei­ßen­ohe Edu­ard Nöth und Bür­ger­meis­te­rin Dr. Annet­te Prech­tel wür­dig­ten in ihren Gruß­wor­ten die Ver­diens­te und Leis­tun­gen des Jubel­cho­res in den abge­lau­fe­nen 150 Jah­ren als Berei­che­rung des kul­tu­rel­len Lebens in der Stadt Forch­heim. Beson­ders erfreut zeig­te sich MdL a.D. Edu­ard Nöth über die Ent­schei­dung der „Ein­tracht“, im Jubel­jahr dem „För­der­ver­ein Chor­aka­de­mie des Frän­ki­schen Sän­ger­bun­des im Bene­dik­ti­ner­klos­ter Wei­ßen­ohe e.V.“ bei­zu­tre­ten. Damit ent­schied sich der Ver­ein für die Zukunft und die Wei­ter­ent­wick­lung des Kul­tur­gu­tes „Sin­gen in Gemein­schaft“ in einer pro­fes­sio­nel­len Bil­dungs­ein­rich­tung. Edu­ard Nöth dank­te hier­bei allen Sän­ge­rin­nen und Sön­gern, v.a.aber dem 1. Vor­sit­zen­den Alwin Wag­ner , der enga­giert, kom­pe­tent und sou­ve­rän das Ver­eins­schiff lenkt und sich vor­bild­lich für den Ver­ein buch­stäb­lich „zer­reißt“. Er sei , so Nöth, ein Glücks­fall für den Verein.