Die Tem­pe­ra­tu­ren stei­gen wie­der, die Son­ne strahlt vom Him­mel und damit ist es aller­höchs­te Zeit schö­ne Tage mit tol­ler Musik drau­ßen in der Natur zu ver­brin­gen – das Wild Tunes Fes­ti­val des Bam­ber­ger Fes­ti­vals e.V. steht vor der Tür! Am 26. und 27. Juli 2024 fin­det das „Umsonst & Draußen“-Festival auf der Jahn­wie­se statt. Zwei Tage lang ver­wan­deln wir die Flä­che wie­der in ein Gelän­de, auf dem kei­ne Wün­sche offen blei­ben. Bands aus ver­schie­de­nen Musik­rich­tun­gen wie Rock, Indie und Punk wech­seln sich auf unse­rer Büh­ne ab. Head­li­ner sind dies­mal Sof­fie und Akne Kid Joe. Dabei ist mit meh­re­ren Food­trucks und Geträn­ken auch für das leib­li­che Wohl gesorgt. Ganz neu gibt es am Sams­tag (27. Juli) auch einen Floh­markt (powered bei Kiosk Kun­ni), auf dem ihr neue Lieb­lings­stü­cke und Plat­ten fin­den oder eure Sachen ver­kau­fen könnt. Und all das bei frei­em Ein­tritt, denn das Fes­ti­val wird kom­plett durch Spen­den und För­de­run­gen finan­ziert. Damit die Vor­freu­de noch ein biss­chen grö­ßer wird, gibt es bereits am 20. Juli eine Warm-Up-Party.

Ab 18 Uhr stim­men vier Bands an der Nörd­li­chen Pro­me­na­de (direkt neben dem ZOB) auf unser Fes­ti­val ein. Mit dabei sind Ambi­vio­lenz, Strei­chelt, Lilia May und Slam Ele­phant. Der Ein­tritt ist hier eben­so wie beim Wild Tunes Fes­ti­val selbst frei. Auf unse­ren Ver­an­stal­tun­gen ist wohl­füh­len ange­sagt. Per­fekt also für alle, die bei (hof­fent­lich) tol­lem Wet­ter und gemüt­li­cher Atmo­sphä­re zwei Tage – oder auch nur einen Abend – lang ihren All­tag hin­ter sich las­sen wol­len. Damit das gelingt, set­zen wir auf der Jahn­wie­se auch wie­der unser Awa­re­ness-Kon­zept um. Ein Team wird im spe­zi­el­len Ansprech­part­ner für alle sein, die sich aus unter­schied­lichs­ten Grün­den unwohl füh­len oder Hil­fe brau­chen. Denn wir möch­ten, dass unse­re Ver­an­stal­tun­gen ein Safe Space für alle – egal ob Besu­chen­de oder Mit­wir­ken­de – sind.

Damit wir gemein­sam eine tol­le Zeit ver­brin­gen kön­nen und das Wild Tunes Fes­ti­val für alle ein ein­zig­ar­ti­ges Erleb­nis wird, suchen wir noch nach moti­vier­ten Hel­fer und Hel­fe­rin­nen in unter­schied­li­chen Berei­chen. Du woll­test schon immer mal einen Blick hin­ter die Kulis­sen eines Fes­ti­vals wer­fen? Du hast Spaß dar­an, dich ehren­amt­lich zu enga­gie­ren? Du hast Lust auf die Zusam­men­ar­beit mit einem herz­li­chen und offe­nen Team, bei dem der Spaß nie zu kurz kommt? Dann mel­de Dich ein­fach über unse­re Social-Media-Kanä­le bei uns! Wir freu­en uns auf Dei­ne Hilfe!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu dem Line-Up, dem Fes­ti­val, der Warm-Up-Par­ty, dem Floh­markt (auch wie ihr euch dafür anmel­den könnt) und unse­rer Suche nach Hel­fen­den gibt es auf unse­ren Social-Media-Kanä­len sowie der Web­site des Bam­ber­ger Fes­ti­vals Ver­eins https://​www​.bam​ber​ger​fes​ti​vals​.de