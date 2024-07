Einen Abgang gibt es in der Vor­stand­schaft des Stadt­ver­ban­des für Sport. Nach­dem die bis­he­ri­ge Schatz­meis­te­rin Ange­li­na Vil­la­nel­lo kurz vor der Jah­res­haupt­ver­samm­lung Anfang Juni ihren Rück­tritt erklärt hat, wur­de Wer­ner Thie­le zum kom­mis­sa­ri­schen Schatz­meis­ter ernannt. Die Vor­stand­schaft fass­te den hier­für not­wen­di­gen Beschluss in der jüngs­ten Vor­stands­sit­zung. Vor­sit­zen­der Wolf­gang Reich­mann: „Der Rück­tritt von Ange­li­na Vil­la­nel­lo kurz vor der letz­ten ordent­li­chen Mit­glie­der­ver­samm­lung hat die­sen Schritt unum­gäng­lich gemacht, denn es ist eini­ges liegengeblieben.

Wer­ner Thie­le hat als ehe­ma­li­ger, lang­jäh­ri­ger Schatz­meis­ter die Erfah­rung und vor allem kennt er die Abläu­fe und Not­wen­dig­kei­ten aus dem ff. Von daher sind wir alle ihm außer­or­dent­lich dank­bar, dass er die­se Auf­ga­be über­nom­men hat. Mit Akri­bie, Fleiß und hohem Enga­ge­ment hat sich Wer­ner Thie­le bereits einen Über­blick ver­schafft und die ers­ten Maß­nah­me, die vor­zu­neh­men waren, ein­ge­lei­tet. Das ist über­ra­gend, was er in der kur­zen Zeit alles erle­digt hat.“ Fer­ner macht Reich­mann auf die Ein­stel­lung der Sport­mo­bil­aus­lei­he auf­merk­sam: „Das Sport­mo­bil zu einem güns­ti­gen Preis unse­ren Mit­glie­dern aus­zu­lei­hen, haben wir stets als schö­nes Ange­bot emp­fun­den. Es gibt jedoch vie­le Pro­ble­me mit dem Fahr­zeug und rund um die For­ma­li­en eines Aus­lei­hens. Daher haben wir uns ent­schlos­sen, die Aus­lei­he ein­zu­stel­len. Das Fahr­zeug mit jetzt über 200.000 Kilo­me­tern auf dem Tacho­me­ter wird abge­mel­det. Über die Anschaf­fung eines neu­en Fahr­zeugs ist noch kei­ne Ent­schei­dung gefal­len“. Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de .