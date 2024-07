Die Gemein­de kürt zum sieb­ten Mal ihre bes­ten Her­ren­fuß­bal­ler. Gast­ge­ber ist in die­sem Jahr der SC Ecken­haid. Alle Augen wer­den am Abend des 14. Juli 2024 nach Ber­lin bli­cken – zumin­dest die aller Fuß­ball­fans. Dann näm­lich fin­det im Olym­pia­sta­ti­on das Fina­le der Euro­pa­meis­ter­schaft statt. Nur weni­ge Stun­den vor­her fin­det aller­dings noch ein ande­res Fuß­ball­tur­nier statt: Zum sieb­ten Mal wird der Ecken­tal Pokal aus­ge­spielt. Gast­ge­ber ist in die­sem Jahr der SC Ecken­haid. Vier Teams ste­hen ab 14 Uhr auf dem Platz: SG Ecken­tal, ASV Forth, ASV Her­pers­dorf und TSV Brand. Jede Par­tie dau­ert 30 Minu­ten, das letz­te Spiel pfeift der Schieds­rich­ter um 17.05 Uhr an. Gespielt wird im Modus Jeder gegen Jeden – wer am Ende in der Tabel­le ganz oben steht, bekommt den Pokal. Im ver­gan­ge­nen Jahr krön­te sich der Neu­ling SG Ecken­tal zum Sie­ger – aller­dings mach­te sie es span­nend bis zum Schluss und ließ es auf ein Elf­me­ter­schie­ßen gegen den Rekord­sie­ger ASV Forth ankommen.

Der Spiel­plan: 14 Uhr SG Ecken­tal – ASV Forth

14.35 Uhr ASV Her­pers­dorf – TSV Brand

15.20 Uhr TSV Brand – SG Eckental

15.55 Uhr ASV Forth – ASV Herpersdorf

16.30 Uhr TSV Brand – ASV Forth

17.05 Uhr SG Ecken­tal – ASV Herpersdorf

17.45 Uhr Siegerehrung

Der Ein­tritt ist zu allen Spie­len frei. Auch nach der Sie­ger­eh­rung lohnt es sich, in Ecken­haid zu blei­ben: Das EM-Fina­le wird als Public Vie­w­ing übertragen.