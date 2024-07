Sportabzeichentag an der Grundschule Gößweinstein

Erfolg­rei­che Abnah­me des Deut­schen Sportabzeichens

Am ver­gan­ge­nen Diens­tag, dem 9. Juli 2024, fand an der Grund­schu­le Göß­wein­stein ein auf­re­gen­der Sport­tag statt, bei dem ins­ge­samt acht Klas­sen an ver­schie­de­nen Dis­zi­pli­nen teil­nah­men, um das begehr­te Deut­sche Sport­ab­zei­chen in Leicht­ath­le­tik zu erlan­gen. Der Arbeits­kreis „Sport in Schu­le und Ver­ein“ Forch­heim mit den bei­den Fach­be­ra­tern Sabi­ne Bau­er und Jan Wol­de­rich organ­si­s­ier­te mit den Lehr­kräf­ten einen abwechs­lungs­rei­chen Vor­mit­tag vol­ler Freu­de und Bewe­gung. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler konn­ten sich in Dis­zi­pli­nen wie Weit­sprung, Zonen­weit­sprung, Stand­weit­sprung, Seil­sprin­gen, Sprint, Aus­dau­er­lauf über 800m und Schlag­ball­weit­wurf messen.

Zwi­schen den Dis­zi­pli­nen sorg­te eine hel­fen­de Klas­se der Mit­tel­schu­le für Unter­hal­tung, indem sie Spie­le­sta­tio­nen auf­bau­te, an denen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler sich aus­pro­bie­ren konn­ten. Zudem bot eine wei­te­re Mit­tel­schul­klas­se gesun­de Obst­spie­ße und Snacks an. Für die unter­stüt­zen­den Eltern und Leh­rer gab es ein Fin­ger­food­buf­fet, an dem sie sich stär­ken konnten.

Die Schwimm­fä­hig­keit der Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die eine Vor­aus­set­zung für das Deut­sche Sport­ab­zei­chen dar­stellt, wur­de bereits im Vor­feld im Schwimm­bad über­prüft. Sogar der BLSV-Fach­mann für das Deut­sche Sport­ab­zei­chen im Land­kreis Forch­heim, Heinz Rich­ter, und eini­ge Eltern, die als Rie­gen­füh­rer die Ver­an­stal­tung unter­stütz­ten, lie­fen beim 800m Aus­dau­er­lauf als Moti­va­to­ren mit.

Der Sport­tag war ein vol­ler Erfolg, mit stol­zen Leis­tun­gen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 1. bis 4. Klas­se. Bei der abschlie­ßen­den Sie­ger­eh­rung erhiel­ten alle Kin­der eine schul­in­ter­ne Urkun­de für ihre erfolg­rei­che Teil­nah­me am Sport­ab­zei­chen­tag in Göß­wein­stein. Die Schü­ler, die die Anfor­de­run­gen des Deut­schen Sport­ab­zei­chens erfüllt haben, wer­den spä­ter bei einer fei­er­li­chen Über­ga­be der Aus­zeich­nung in Bron­ze, Sil­ber oder Gold geehrt.

Unser Ziel für das kom­men­de Schul­jahr ist es, Klas­sen aus klei­nen Schu­len des Land­krei­ses die Mög­lich­keit zu bie­ten, das deut­sche Sport­ab­zei­chen bei uns in Göß­wein­stein abzu­le­gen. Wir möch­ten dazu bei­tra­gen, dass das Sport­ab­zei­chen bei den Schü­le­rin­nen und Schü­lern im Land­kreis mehr Bekannt­heit und Bedeu­tung erlangt.