Nach der guten Reso­nanz der ver­gan­ge­nen Jah­re rich­tet die Stadt Coburg auch zum dies­jäh­ri­gen Sam­ba-Fes­ti­val wie­der ein Sor­gen­te­le­fon ein.

Unter der Ruf­num­mer 09561/89–1999 kön­nen sam­ba-gestress­te Anwohner*innen am Frei­tag, 12. Juli, und am Sams­tag, 13. Juli, jeweils von 23 bis 4 Uhr ihre Sor­gen und Nöte mit­tei­len. Geschul­tes Per­so­nal wird dann die Anlie­gen direkt an die Ver­ant­wort­li­chen des Ver­an­stal­ters oder die Poli­zei weiterleiten.

Die Stadt­ver­wal­tung Coburg weist aus­drück­lich dar­auf hin, dass die Hot­line 09561/89–1999 nur am Sam­ba-Wochen­en­de frei­ge­schal­tet ist.