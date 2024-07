Am Mon­tag, dem 15. Juli 2024, star­ten Bau­ar­bei­ten in der Kur­ve der abkni­cken­den Vor­fahrts­stra­ße Königstraße/​Alsenberger Stra­ße. Grund ist ein Scha­den an der Was­ser­lei­tung, der beho­ben wer­den muss.

Damit die Fir­ma Luding GmbH aus Reg­nitz­losau die Repa­ra­tu­ren sicher und schnell durch­füh­ren kann, wird im Kur­ven­be­reich gegra­ben. Durch die Bau­stel­le wird es in die­sem Bereich zu eng für zwei Fahr­spu­ren. Daher wird eine Bau­stel­len­am­pel den Ver­kehr regeln.

Die Stadt­wer­ke Hof bit­ten alle Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis für die kur­zen Beein­träch­ti­gun­gen. Die Arbei­ten sind not­wen­dig, um die Was­ser­ver­sor­gung in die­sem Bereich wie­der voll­stän­dig zu gewährleisten.