Deutsch­land und die Tsche­chi­sche Repu­blik haben eine neue Por­zel­lan­kö­ni­gin. Anni­ka I. wur­de am Sams­tag, 06.07.2023 im Rosen­thal Thea­ter im Rah­men der Eröff­nung der Wochen des wei­ßen Gol­des in Selb als neue gemein­sa­me Majes­tät des Ver­eins Por­zel­lan­stra­ße e.V. inthro­ni­siert. Die 31-jäh­ri­ge Nad­ja Koch aus Kir­chen­lamitz über­nimmt das Amt für ein Jahr und reprä­sen­tiert die Por­zel­lan­stra­ße und ihre Mit­glie­der ent­lang der baye­risch­böh­mi­schen Feri­en­stra­ße. Den Tou­ris­mus im Land des wei­ßen Gol­des, aber auch die über 200-jäh­ri­ge Geschich­te der Por­zel­lan­her­stel­lung in Ober­fran­ken, der Ober­pfalz und der benach­bar­ten Karls­ba­der Regi­on bekannt zu machen, ist die Haupt­auf­ga­be der Kirchenlamitzerin.

Die 31-jäh­ri­ge Unter­neh­mens­be­ra­te­rin, wel­che für eine renom­mier­te Schwei­zer Wirt­schafts­prü­fungs- und Unter­neh­mens­be­ra­tungs­ge­sell­schaft arbei­tet, tritt die Nach­fol­ge von Anni­ka Steidl als Por­zel­lan­kö­ni­gin an, die in den letz­ten 12 Mona­ten die Regent­schaft als Pro­dukt­kö­ni­gin und Mar­ken­bot­schaf­te­rin der Por­zel­lan­stras­se inne­hat­te. In den kom­men­den Wochen hat Nad­ja I. ein wah­res Mara­thon­pro­gramm zu absol­vie­ren, denn neben Bür­ger- und Wie­sen­fes­ten in der Regi­on fin­det am ers­ten August­wo­chen­en­de das tra­di­tio­nel­le Fest der Por­zel­li­ner in Selb statt. Euro­pas größ­ten Por­zel­lan­floh­markt wird die neue Por­zel­lan­kö­ni­gin am 03. August gemein­sam mit dem Sel­ber Ober­bür­ger­meis­ter Ulrich Pötzsch eröff­nen und natür­lich am Stand der Por­zel­lan­stra­ße zahl­rei­che Auto­gramm- und Foto­wün­sche erfüllen.

Der Ver­ein Por­zel­lan­stra­ße e.V. kürt nicht nur die Por­zel­lan­kö­ni­gin, son­dern ist auch Initia­tor und Betrei­ber einer der roman­tischs­ten, grenz­über­schrei­ten­den Feri­en­stra­ßen Deutsch­lands, die Nord­bay­ern mit Ober­fran­ken und der Ober­pfalz mit der Karls­ba­der Regi­on in Tsche­chi­en ver­bin­det. Die gemein­sa­me Geschich­te der