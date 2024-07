Die Mäd­chen­ar­beit den Kreis­ju­gend­ring Forch­heim bie­tet am 05.08.2024 von 08.00 – 17.00 Uhr einen action­rei­chen Tag im Nied­rig- und Hoch­seil­gar­ten nur für Mäd­chen der Burg Feu­er­stein an. Mit­ma­chen kön­nen alle im Alter von 12 – 15 Jah­ren, die ger­ne Klet­tern. Vor­kennt­nis­se sind nicht erfor­der­lich. Die Ver­an­stal­tung star­tet und endet an der Burg Feu­er­stein, die Anrei­se erfolgt in Eigen­re­gie. Die Ver­an­stal­tung kos­tet 25,00 € inklu­si­ve Mit­tag­essen und dem Ein­tritt in den Klet­ter­gar­ten. Eine Anmel­dung ist noch bis Sonn­tag, 21.07.2024 mög­lich. Die Online-Anmel­dung sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.kjr​-forch​heim​.de.

Hoch­seil­gar­ten für alle

Der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim bie­tet am 08.08.2024 von 08.00 – 17.00 Uhr einen action­rei­chen Tag im Nied­rig- und Hoch­seil­gar­ten der Burg Feu­er­stein an. Mit­ma­chen kön­nen alle im Alter von 9 – 12 Jah­ren, die ger­ne Klet­tern. Vor­kennt­nis­se sind nicht erfor­der­lich. Die Ver­an­stal­tung star­tet und endet an der Burg Feu­er­stein, die Anrei­se erfolgt in Eigen­re­gie. Die Ver­an­stal­tung kos­tet 25,00 € inklu­si­ve Mit­tag­essen und dem Ein­tritt in den Klet­ter­gar­ten. Eine Anmel­dung ist noch bis Sonn­tag, 21.07.2024 mög­lich. Die Online-Anmel­dung sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.kjr​-forch​heim​.de.