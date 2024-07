Der 1.FC Burk lädt am Wochen­en­de zum gro­ßen „Som­mer­fest des 1.FC Burk“ am Sport­ge­län­de recht herz­lich ein. Bei hof­fent­lich schö­nem Wet­ter wird an drei Tagen viel am Sport­ge­län­de gebo­ten sein.

Frei­tags gibt’s Makre­len vom Grill, das Deut­sche Vier­tel­fi­nal-EM-Spiel auf Lein­wand und anschlie­ßend vom Duo Hol­ly­wood etwas auf die Ohren.

Sams­tag steht der Trai­nings­auf­takt der Fuß­bal­ler (14 Uhr) auf dem Pro­gramm, ehe abends die 80/90er-Par­ty mit DJ Paco & Böh­mi startet.

Füh­schop­pen – Kin­der­floh­markt – Kaffee&Kuchen – Kin­der­thea­ter GRÜF­FELO (14:30 Uhr)… so rei­hen sich die Pro­gramm­punk­te am Sonn­tag aneinander.

Ob mit vie­len Lecke­rei­en wie Piz­za, Grill­spe­zia­li­tä­ten, Bar­be­trieb und Wein­stand – der 1.FC Burk freut sich auf zahl­rei­che Gäste.