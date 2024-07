Hal­te­stel­len wer­den in ande­rer Rei­hen­fol­ge ange­fah­ren. Man­che Fahr­ten müs­sen ent­fal­len, ande­re wer­den vorverlegt.

Die Bau­ar­bei­ten an der Orts­durch­fahrt in Frau­en­dorf haben auch Aus­wir­kun­gen auf den öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr (ÖPNV), ein­schließ­lich der Schü­ler­be­för­de­rung. Das Land­rats­amt Lich­ten­fels infor­miert über die Änderungen.

Im Zeit­raum vom Mon­tag, 15. Juli 2024, bis vor­aus­sicht­lich Sams­tag, 27. Juli 2024, gilt ein Baustellenfahrplan.

Die Fahr­ten am Mor­gen begin­nen nicht in Küm­mers­reuth, son­dern an der Hal­te­stel­le „Frau­en­dorf Schu­le“. Sie fah­ren anschlie­ßend in Rich­tung Küm­mers­reuth und nut­zen dann die Umlei­tungs­stre­cke über Wattendorf.

Die Fahr­ten ab Küm­mers­reuth um 10:20 Uhr, 13:42 Uhr, 14:20 Uhr, 15:05 Uhr sowie Schwab­thal um 17:49 Uhr ent­fal­len ersatz­los. So auch die Fahr­ten ab „Bad Staf­fel­stein Ober­main-Ther­me“ um 09:26 Uhr, 14:27 Uhr und 17:01 Uhr. Eben­so wird die Fahrt ab Frau­en­dorf Schu­le um 12:10 Uhr nicht gefahren.

Die Ruf­bus­fahr­ten fah­ren an allen Tagen planmäßig.

An Sams­ta­gen ent­fal­len alle Lini­en­fahr­ten, es ver­keh­ren nur die Rufbusse.

Der geän­der­te Fahr­plan ist ein­seh­bar unter www​.lkr​-lif​.de/​1​0​408.

Bei Fra­gen ist das Land­rats­amt Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571 18 1561 erreichbar.