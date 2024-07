Min­des­tens an 20 Arbeits­ta­gen zur Arbeit radeln – das ist das Ziel bei der Mit­mach-Akti­on „Mit dem Rad zur Arbeit“. Wer sich betei­li­gen will, kann sich auch jetzt noch anmel­den. Bis Ende August ist Zeit, die erfor­der­li­chen Tage zu erradeln.

In der Regi­on Bam­berg und Forch­heim haben sich seit dem Start im Mai über 1.290 Rad­ler ange­mel­det, bay­ern­weit sind es bereits rund 74.000 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer. „Rad­fah­ren liegt im Trend, als star­ke Alter­na­ti­ve zu ande­ren sport­li­chen Akti­vi­tä­ten, aber auch als nach­hal­ti­ges Fort­be­we­gungs­mit­tel an der fri­schen Luft, fürs Ein­kau­fen oder eben für den Weg zur Arbeit“, so Sabri­na Förtsch von der AOK-Direk­ti­on Bam­berg. Pend­ler kön­nen sich eben­falls an der Akti­on betei­li­gen, da bereits das Radeln bis zum Bahn­hof oder Pend­ler­park­platz zählt. Wer kei­ne Weg­stre­cke zur Arbeits­stel­le zurück­legt, erfasst im Online-Radl­ka­len­der ein­fach die gefah­re­nen Kilo­me­ter rund um das Home-Office. Die Anmel­dung ist nach wie vor mög­lich unter www​.mdrza​.de/​b​a​y​ern.

Radeln und gewinnen

Wer sei­nen Akti­onska­len­der mit den Rad­ta­gen online pflegt, hat die Chan­ce auf einen der vie­len gespon­ser­ten Gewin­ne nam­haf­ter Akti­ons­part­ner, die all­jähr­lich unter den erfolg­reich Teil­neh­men­den ver­lost wer­den. Zu den Prei­sen gehö­ren E‑Bikes sowie prak­ti­sches Zube­hör fürs Fahr­rad. Die Gewin­ne wer­den von Unter­neh­men gestif­tet und sind nicht aus Bei­trä­gen finan­ziert. Der DGB Bay­ern und die vbw – Ver­ei­ni­gung der Baye­ri­schen Wirt­schaft e.V. unter­stüt­zen die gemein­sa­me Initia­ti­ve von ADFC und AOK im Frei­staat. Bei­de Part­ner sind von Anfang an dabei. Die vbw för­dert die Initia­ti­ve finanziell.