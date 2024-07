Für den der­zeit lau­fen­den Ersatz­neu­bau der Hoch­brü­cke Bay­reuth wur­de die bestehen­de Ver­kehrs­füh­rung in der Nacht vom 3.7. auf den 4.7. umge­baut. Grund des Umbau­es sind die der­zeit lau­fen­den Arbei­ten im Bereich des neu zu errich­ten­den Brü­cken­pfei­lers im Mittelstreifen.

Auf der A9 ste­hen wäh­rend der Arbei­ten in Fahr­rich­tung Ber­lin 3 Fahr­strei­fen in ver­schwenk­ter Lage zur Ver­fü­gung. In Fahrt­rich­tung Mün­chen wur­de der Ver­kehr auf 2 Fahr­strei­fen umge­legt. Die aktu­el­le Ver­kehrs­füh­rung bleibt vor­rau­sicht­lich bis Anfang Okto­ber bestehen und wird anschlie­ßend auf die nächs­te Ver­kehrs­pha­se umge­baut. Hier­zu folgt eine geson­der­te Pressemitteilung.

Die Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den gebe­ten, im Bau­stel­len­be­reich beson­ders auf­merk­sam zu fah­ren und der ein­ge­rich­te­ten Ver­kehrs­füh­rung zu folgen.

Für die auf­tre­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet Die Auto­bahn GmbH des Bun­des alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Verständnis.