Mehr als 30 Mil­lio­nen Euro flie­ßen im Rah­men der drei Pro­gram­me der Bund-Län­der-Städ­te­bau­för­de­rung in die­sem Jahr nach Ober­fran­ken. Davon pro­fi­tie­ren auch Kom­mu­nen aus dem Wahl­kreis Bay­reuth, wie die Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin und Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Anet­te Kram­me (SPD) mitteilt.

Mit dem Pro­gramm „Leben­di­ge Zen­tren“ sol­len die Orts­ker­ne gestärkt und lebens­wer­te Wohn­um­fel­der geschaf­fen wer­den. Die Stadt Bay­reuth erhält für die Sanie­rung des Alt­stadt­kerns 600.000 Euro aus dem Pro­gramm. Die glei­che Sum­me fließt auch nach Eber­mann­stadt. Die Stadt Gold­kro­nach bekommt für die Maß­nah­me „Mark­gräf­li­ches Bischofs­land“ 80.000 Euro. Das Pro­gramm „Wachs­tum und nach­hal­ti­ge Erneue­rung“ hilft den Städ­ten und Gemein­den dabei, ihre bau­li­chen Struk­tu­ren und den öffent­li­chen Raum an neue und sich ändern­de Bedar­fe anzu­pas­sen. Für den Stadt­um­bau Kreuz­stein erhält die Stadt Bay­reuth 1,32 Mio. Euro. Die Sanie­rung des Holl­fel­der Alt­stadt­be­reichs wird mit 240.000 Euro geför­dert. 360.000 Euro gehen nach Wai­schen­feld (ILE Frän­ki­sche Schweiz Aktiv). Die Gemein­de Spei­chers­dorf erhält für das Stadt­um­bau­ge­biet 300.000 Euro För­der­mit­tel und die Gemein­de War­men­stein­ach für den Orts­kern­be­reich 60.000 Euro. Das Pro­gramm „Sozia­ler Zusam­men­halt“ hat das Ziel, die Wohn- und Lebens­qua­li­tät sowie die Nut­zungs­viel­falt in den Quar­tie­ren zu erhö­hen, die Inte­gra­ti­on aller Bevöl­ke­rungs­grup­pen zu unter­stüt­zen und den Zusam­men­halt in der Nach­bar­schaft zu stär­ken. Aus die­sem Pro­gramm erhält die Stadt Bay­reuth für die Ham­m­er­statt 300.000 Euro.