Seit 08.07.2024 haben auf der Staats­stra­ße 2204 bei Lof­feld die Brü­cken­sa­nie­rungs­ar­bei­ten durch das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg begonnen.

Der Kraft­ver­kehr bis 3,5t wird in Fahrt­rich­tung Stu­b­lang ab der Abfahrt Lof­feld über den süd­lich der Staats­stra­ße ver­lau­fen­den Geh- und Rad­weg an der Bau­stel­le vor­bei­ge­lei­tet. Aus die­sem Grund wird der Geh- und Rad­ver­kehr zwi­schen Lof­feld und Stu­b­lang in Lof­feld unter der Brü­cken­bau­stel­le hin­durch auf den nörd­li­chen Flur­be­rei­ni­gungs­weg gelei­tet. Nach­dem auf des­sen Ein­mün­dung auch der in Fahrt­rich­tung Bad Staf­fel­stein flie­ßen­de Ver­kehr über die in der letz­ten Woche ein­ge­rich­te­te Behelfs­um­fah­rung geführt wird, ist in die­sem Bereich nur ein schma­ler Geh­strei­fen vor­han­den, wes­we­gen die Fahr­rad­fah­rer dort abstei­gen müs­sen. In Stu­b­lang wird der Geh- und Rad­ver­kehr auf Höhe der Kapel­le am Fried­hof auf den glei­chen nörd­lich der St2204 ver­lau­fen­den Flur­be­rei­ni­gungs­weg geleitet.

Die Umlei­tung für den Schwer­ver­kehr erfolgt wie bereits berich­tet ab Stü­big über Wat­ten­dorf, Roth­manns­thal, Lahm, Klos­ter­lang­heim, Lich­ten­fels, A73 und umgekehrt.

Die ange­ord­ne­te Voll­sper­rung ist Fol­ge von bau­li­chen Maß­nah­men, wel­che durch das staat­li­che Bau­amt Bam­berg durch­ge­führt wer­den. Die­sen obliegt als Bau­herr auch eine Infor­ma­ti­ons­pflicht der Bevöl­ke­rung. Das Land­rats­amt infor­miert ledig­lich zusätz­lich, um die Reich­wei­te der Mel­dung zu erhö­hen. Sofern Rück­fra­gen zu den bau­li­chen Maß­nah­men, sowie der Voll­sper­rung und bestehen ver­wei­sen wir daher auf das Staat­li­che Bau­amt Bamberg.