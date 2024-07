Sie sei ein Umset­zungs­pro­jekt der Agen­da 21 und sol­le eine Umwelt­bil­dungs­ein­rich­tung für alle Bür­ger wer­den, so der dama­li­ge Land­rat Rein­hard Leut­ner in sei­ner Rede anläss­lich der Eröff­nung. Als im Juli 1999 im frisch sanier­ten Kas­ten­hof in Weis­main die Umwelt­sta­ti­on offi­zi­ell ein­ge­weiht wur­de, hat­te sie schon einen mehr­jäh­ri­gen Ent­ste­hungs­pro­zess hin­ter sich. Vier Jah­re zuvor nahm der Land­kreis erst­mals offi­zi­ell Kon­takt mit der Stadt Weis­main auf, lote­te För­der­mög­lich­kei­ten und Kon­zep­tio­nen aus, bis im Dezem­ber 1997 der Kreis­tag grü­nes Licht gab.

Seit nun­mehr 25 Jah­ren betreibt der Land­kreis die Umwelt­sta­ti­on als zen­tra­le Stel­le für die Umwelt­bil­dungs­ar­beit mit haupt­amt­li­cher Per­so­nal­aus­stat­tung. Und fast von Beginn an ist die Ein­rich­tung sehr stark mit den The­men Gar­ten und Grün ver­bun­den, obliegt doch seit dem Jahr 2000 die Lei­tung dem jewei­li­gen Kreis­fach­be­ra­ter für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge. Seit­dem fun­giert sie auch als Geschäfts­stel­le des Kreis­ver­ban­des für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge. Die­se enge Ver­bin­dung prägt die Weis­mai­ner Umwelt­sta­ti­on und ist auch im Chor der fast 60 Umwelt­sta­tio­nen in Bay­ern etwas Besonderes.

Gleich­wohl wid­me­te sich die Umwelt­sta­ti­on von Beginn an auch The­men wie dem Ener­gie­spa­ren und den erneu­er­ba­ren Ener­gien, dem Was­ser, dem öko­lo­gi­schen Bau­en und dem Arten­schutz. Bei allen Ver­än­de­run­gen, die sich durch die Digi­ta­li­sie­rung und die wei­te­ren gesell­schaft­li­chen Ent­wick­lun­gen erge­ben haben und die direk­ten Ein­fluss auf die Arbeit der Umwelt­sta­ti­on genom­men haben – das Leit­mo­tiv der Ein­rich­tung hat sich nicht geän­dert: „Wir wol­len gemein­sam etwas erle­ben, Zusam­men­hän­ge ver­ste­hen und han­deln.“ Die­ser Drei­klang sei die Trieb­fe­der für alle Kurs- und Ver­an­stal­tungs­an­ge­bo­te der Umwelt­sta­ti­on, so Micha­el Stro­mer, der seit 2008 für die Ein­rich­tung ver­ant­wort­lich zeich­net. Sei es ein Kräu­ter- oder Töp­fer­kurs, ein Wald­tag mit einer Schul­klas­se, ein Schwer­punkt­pro­jekt wie die Errich­tung des Aben­teu­er­spiel­plat­zes am Kor­di­gast oder die Pro­jekt­lei­tung der Öko-Modell­re­gi­on Obermain-Jura.

„Wir ver­su­chen immer, mit unse­ren Kurs­teil­neh­mern Zusam­men­hän­ge in der Natur und Umwelt zu erken­nen, um dar­aus Kon­se­quen­zen für unser Ver­hal­ten abzu­lei­ten. Und natür­lich wol­len wir mit eige­nen Ideen den Umwelt- und Natur­schutz in der Regi­on vor­an­brin­gen.“ Stau­nen und beob­ach­ten, mit allen Sin­nen erle­ben, etwas gestal­ten und krea­tiv wer­den oder zusam­men eine Agen­da erar­bei­ten – damit wird die Umwelt­sta­ti­on auch dem Auf­trag zur „Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung“, kurz BNE, gerecht. Oft­mals gehe es heu­te in der Umwelt­bil­dung gar nicht so sehr um die Ver­mitt­lung von Wis­sen oder Kön­nen, son­dern eher um „Ein­fach­heit“ und Selbst­tä­tig­keit“: Sich Zeit neh­men, um in ein Flecht­ob­jekt die eige­ne Krea­ti­vi­tät ein­flie­ßen zu las­sen, oder um dem Geschmack ver­schie­de­ner Apfel­sor­ten nach­zu­ge­hen. Um selbst ein­mal inne­zu­hal­ten, hat­te die Umwelt­sta­ti­on zum 25jährigen Bestehen die ehe­ma­li­gen und aktu­el­len Mit­ar­bei­ter und Refe­ren­ten zu einem gemein­sa­men Grill­abend eingeladen.

Land­rat Chris­ti­an Meiß­ner zoll­te dabei dem viel­fäl­ti­gen Enga­ge­ment der Ein­rich­tung Respekt und gab der Hoff­nung Aus­druck, dass die Ver­net­zung der Akteu­re im „Grü­nen Bereich“ ganz im Sin­ne der ursprüng­li­chen Agen­da wei­ter­hin ermög­licht und ver­tieft wer­de. Der Weis­mai­ner Bür­ger­meis­ter Micha­el Zapf bedank­te sich für das gute Mit­ein­an­der und für die vie­len Aktio­nen und Pro­jek­te, die die Umwelt­sta­ti­on in Weis­main schon umge­setzt habe.