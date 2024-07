Rekord­zah­len: 8.765 Teil­neh­mer in Stadt und Land­kreis Bam­berg haben über 1,76 Mil­li­on Kilo­me­ter gesammelt

Die Bilanz ist erneut ein­drucks­voll: Vom 10. bis 30. Juni haben sich die Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer in der Stadt und im Land­kreis Bam­berg ein wei­te­res Mal sehr erfolg­reich am Wett­be­werb STADT­RA­DELN betei­ligt. Das Ziel des Wett­be­werbs, mög­lichst vie­le Wege mit dem Rad zurück zu legen und damit zu zei­gen, wie wich­tig Kli­ma­schutz und Rad­ver­kehrs­för­de­rung sind, ging auch 2024 auf. Der Anstieg um deut­lich über 1.200 Radeln­de und der Rekord von über 1,76 Mil­li­on gera­del­ten Kilo­me­tern freu­en Ober­bür­ger­meis­ter Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb glei­cher­ma­ßen. Das ent­spricht einer Stre­cke, die 44 Mal um die Welt füh­ren wür­de. In der Stadt Bam­berg fuh­ren die Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer in den drei Akti­ons­wo­chen beacht­li­che 597.360 Kilo­me­ter, im Land­kreis Bam­berg sogar 1.163.795 Kilometer.

In die­sem Jahr blickt die Fahr­rad­stadt Bam­berg auf einen wei­te­ren Anstieg von 2.824 auf 2.978 akti­ve Radeln­de in 141 Teams zurück, die gemein­sam 597.360 Kilo­me­ter (damit 31.338 km mehr als 2023) gera­delt sind. Dies ent­spricht einer Erspar­nis im Ver­gleich zu Auto­fahr­ten von über 99 (Vor­jahr 91) Ton­nen CO2. „Die­se Zah­len zei­gen die gro­ße Bereit­schaft unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, das Rad als Fort­be­we­gungs­mit­tel Num­mer 1 zu nut­zen“, sagt Ober­bür­ger­meis­ter Andre­as Star­ke. Beson­ders der radeln­de Nach­wuchs in 21 Schu­len habe mit 242.850 zurück­ge­leg­ten Kilo­me­tern „enor­me Ein­satz­be­reit­schaft“ bewie­sen. „Wir füh­len uns ein­mal mehr bestärkt dar­in, den Aus­bau der Rad­in­fra­struk­tur wei­ter vor­an­zu­brin­gen“, so Starke.

„Das ist mit 5.787 aktiv Radeln­den (2023: 4.704), 228 Teams (2023: 220), dar­un­ter 22 Schu­len und 52 KiTas, 41 Unter­neh­men und Betrie­be, 18 Ver­ei­ne und Freund­schafts­grup­pen, 26 Ver­wal­tun­gen und Behör­den und, gemein­sam gera­del­ten 1.163.795 Kilo­me­tern eine wirk­lich enor­me Betei­li­gung,“ freut sich Land­rat Johann Kalb über das Ergeb­nis im Land­kreis Bam­berg. „Ein beson­de­res Dan­ke­schön möch­te ich an unse­ren Kreis­tag rich­ten, denn mitt­ler­wei­le radelt mit 39 Par­la­men­ta­ri­ern (2023: 34) die über­wäl­ti­gen­de Mehr­heit mit. Die Moti­va­ti­on auch über den Akti­ons­zeit­raum hin­aus öfter das Rad anstel­le des Autos zu nut­zen, wol­len wir als Land­kreis aus­bau­en und wei­ter transportieren!“

Im Wett­streit um den Titel der rad­ak­tivs­ten Gemein­den im Land­kreis Bam­berg wur­den eben­falls Spit­zen­wer­te erreicht. Die Gemein­de Pett­stadt hat hier mit 33 km pro Ein­woh­ner wei­ter­hin die Nase vor­ne. Pom­mers­fel­den folgt mit 25 km pro Ein­woh­ner und Bau­nach mit 22 km pro Ein­woh­ner. Bei den abso­lu­ten Zah­len liegt erwar­tungs­ge­mäß die größ­te Gemein­de – der Markt Hirschaid – mit 135.505 km an der Spitze.

Im Land­kreis Bam­berg fand zudem wie­der ein beglei­ten­der Foto­wett­be­werb statt, an dem sich alle 36 Gemein­den betei­lig­ten und an beson­de­ren Orten ein STADT­RA­DELN-Ban­ner anbrach­ten. Fünf davon galt es zu foto­gra­fie­ren. Die zahl­rei­chen Ein­sen­dun­gen bele­gen mit wie viel Enga­ge­ment und Spaß die Radeln­den dabei waren.

Umrahmt wur­de die Akti­on auch von einem brei­ten Pro­gramm­an­ge­bot in Stadt und Land­kreis Bam­berg, wie z.B. die Brü­cken­tour zum Auf­takt, die Früh­stücks-Akti­on am Rad­weg in Pett­stadt, die Fei­er­abend­aus­fahrt mit Land­rat Johann Kalb durch die Klos­ter­land­schaft Ebrach und in der Stadt die Dan­ke-Akti­on für die Teil­neh­men­den. Außer­dem hat die Lebens­hil­fe Bam­berg in ihren Werk­stät­ten ein­zig­ar­ti­ge Schlüs­sel­an­hän­ger aus alten Fahr­rad­schläu­chen her­ge­stellt, die als „Give-aways“ ver­teilt wurden.

Zum gro­ßen Erfolg der gesam­ten Akti­on haben nicht nur die unzäh­li­gen Rad­le­rin­nen und Rad­ler von jung bis alt bei­getra­gen, son­dern auch die vie­len regio­na­len Part­ner, wel­che durch ihre groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung tol­le Prei­se ermöglichten.

Die Aus­zeich­nungs­fei­er in der Stadt Bam­berg wird vor­aus­sicht­lich am Mon­tag, 22. Juli, um 16 Uhr auf der Nörd­li­chen Pro­me­na­de im Rah­men vom „Som­mer an der Pro­me­na­de“ statt­fin­den. Die Gewin­ner wer­den dazu noch ein­ge­la­den! Die Preis­ver­lei­hung im Land­kreis Bam­berg ist für Mon­tag, 23. Sep­tem­ber um 16:30 Uhr, vor­ge­se­hen. Die Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner wer­den vor­ab per E‑Mail informiert.

Alle Sta­tis­ti­ken, Infos und Ergeb­nis­se kön­nen unter stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​B​a​m​b​erg und stadt​ra​deln​.de/​b​a​m​b​erg nach­ge­le­sen werden.