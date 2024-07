Gemein­sa­mer Orts­ter­min zur Sanie­rung der Staats­stra­ße zwi­schen But­ten­heim und Drü­gen­dorf in den nächs­ten Jahren

Die Staats­stra­ße 2260 ist ein wich­ti­ger Zubrin­ger der Auto­bahn A 73 in die Aus­flugs­re­gi­on der Frän­ki­schen Schweiz. In einem gemein­sa­men Orts­ter­min haben sich das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg, die Land­krei­se Bam­berg und Forch­heim, die betei­lig­ten Bür­ger­meis­ter und die Regie­rung von Ober­fran­ken über die Sanie­rung die­ser wich­ti­gen Stre­cke in den nächs­ten Jah­ren ausgetauscht.

Begon­nen wird dabei noch in 2024 mit dem Teil­ab­schnitt der Staats­stra­ße 2960 süd­lich von But­ten­heim bis zur Ein­mün­dung der Staats­stra­ße 2260 und einem knapp 1,4 km lan­gen Abschnitt süd­lich von Gun­zen­dorf. Hier­bei wer­den im Rah­men eines Decken­baus die obe­re Asphalt­schicht sowie die Mar­kie­rung, Beschil­de­rung und Schutz­ein­rich­tun­gen erneuert.

2025 ist dann eine Sanie­rung öst­lich von Gun­zen­dorf bis zur öst­li­chen Ein­mün­dung von Drü­gen­dorf eingeplant.

Ins­be­son­de­re der Teil­ab­schnitt süd­lich Dreu­schen­dorf benö­tigt auf­grund des im Stre­cken­ver­lauf befind­li­chen Brü­cken­bau­werks und not­wen­di­ger Arbei­ten an der Ent­wäs­se­rung den größ­ten pla­ne­ri­schen Vor­lauf. Hier sind Arbei­ten auf einem knapp 1,5 km lan­gen Teil­ab­schnitt im Jahr 2026 vorgesehen.

„Die­ses Mil­lio­nen­pro­jekt ist beson­ders wich­tig für den Süden unse­res Land­krei­ses Bam­berg und für die Anbin­dung der Frän­ki­schen Schweiz an die Auto­bahn A 73“, dank­te Land­rat Johann Kalb allen Betei­lig­ten für die weit­sich­ti­ge Pla­nung der Verkehrswege.

Der Bereichs­lei­ter Stra­ßen­bau am Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg, Mar­tin Assum, ergänz­te in die­sem Zusam­men­hang: „Die Erhal­tung der von uns betreu­ten Bun­des- und Staats­stra­ßen ist eine unse­rer Kern­auf­ga­ben. Mit dem heu­ti­gen Ter­min wol­len wir früh­zei­tig über die umfang­rei­chen Sanie­rungs­ar­bei­ten in den nächs­ten Jah­ren informieren.“

Die dies­jäh­ri­gen Sanie­rungs­ar­bei­ten wer­den vor­aus­sicht­lich Anfang August begin­nen. Hier­zu wird das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg noch­mal geson­dert im Rah­men einer Pres­se­mit­tei­lung informieren.