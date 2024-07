Rund 1100 jun­ge Erwach­se­ne haben 2024 ihre Abschluss­prü­fung an den drei Staat­li­chen Berufs­schu­len Bam­berg abge­legt – zehn davon wur­den für ihre her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen beim Abschluss ihrer Aus­bil­dung mit einem Staats­preis geehrt. Acht davon nah­men am 9. Juli an der Preis­ver­lei­hung im Land­rats­amt teil.

In drei Jah­ren haben sich die Berufs­schü­le­rin­nen und ‑schü­ler die Theo­rie und die Pra­xis des jewei­li­gen Beru­fes ange­eig­net. Land­rat Johann Kalb und die Schul­lei­te­rin­nen und Schul­lei­ter der drei Berufs­schu­len Chris­ti­an Käser, Ruth Bank­mann und Pan­kraz Männ­lein beton­ten, dass jeder Beruf bestimm­te Fähig­kei­ten und Fer­tig­kei­ten erfor­de­re – sei es die Freu­de am Umgang mit ande­ren Men­schen, das Gefühl für den Werk­stoff oder ein Händ­chen im Umgang mit Zah­len. Land­rat Johann Kalb beton­te, die geehr­ten Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten soll­ten stolz auf ihre Leis­tun­gen sein, denn mit ihrem Wis­sen und ihren Fähig­kei­ten sei­en sie her­aus­ra­gen­de Fach­leu­te, die das Leben am Lau­fen hal­ten. „Sie wer­den sicher die Säu­len unse­rer Wirt­schaft“, so Kalb.

Ihren Dank rich­te­ten Land­rat Kalb und die Schul­lei­ter an die Aus­bil­dungs­be­trie­be, wel­che die Schü­le­rin­nen und Schü­lern auf dem Weg zum Erfolg unter­stütz­ten. Die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten ent­lie­ßen sie mit dem Rat­schlag, wage­mu­tig zu sein, neue Wege zu gehen und sich sowohl im Beruf als auch pri­vat wei­ter­zu­ent­wi­ckeln. „Mit Ihren viel­fäl­ti­gen Talen­ten ste­hen Ihnen jetzt alle Türen offen. Behal­ten Sie den Mut bei, Fra­gen zu stel­len und neue Wege zu gehen“, so Schul­lei­te­rin der Berufs­schu­le II Ruth Bankmann.

Die Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger der Berufs­schu­le I waren: Caro­li­ne Gieß­ner (Land- und Bau­ma­schi­nen­me­cha­tro­ni­ke­rin, wohn­haft in Holl­feld), Fabi­an Stalph (Kfz-Mecha­tro­ni­ker PKW-Tech­nik, wohn­haft in Vier­eth-Trun­stadt), Han­na Fehn, (Flo­ris­tin, wohn­haft in Kro­nach) und Anna Pie­ger (Tisch­le­rin, wohn­haft in Wiesenthau).

Von der Berufs­schu­le II freu­ten sich Chi­me­zi­rim Ije­buon­wu (Medi­en­ge­stal­ter, wohn­haft in Coburg) und Sina Lui­sa Uldiran (Köchin, wohn­haft in Itz­grund) über die Staatspreise.

Aus­ge­zeich­ne­te Absol­ven­ten der Berufs­schu­le III waren: Caro­lin Herrn­lem (Zahn­me­di­zi­ni­sche Fach­an­ge­stell­te, wohn­haft in Scheß­litz), Fran­zis­ka Mai­er (Kauf­frau im Ein­zel­han­del, wohn­haft in Hal­lern­dorf), Leon Mar­che­terre (Ver­käu­fer, wohn­haft in Bau­nach) und Lau­ra Sei­bold (Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­te, wohn­haft in Zapfendorf).